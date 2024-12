iPhone 16 è il telefono migliore, te lo dice il re degli Youtuber

Pubblicità

Ogni anno lo youtuber statunitense, Marques Keith Brownlee, noto anche con lo pseudonimo di MKBHD, uno degli youtuber più noti nel mondo della tecnologia, assegna gli Smartphone Awards in diverse categorie.

Per il 2024 sono state indicate 10 diverse categorie e, sorprendentemente, nella categoria dei Piccoli Smartphone, l’inaspettato vincitore è iPhone 16 (qui la nostra recensione nella quale avevemo sottolineato anche noi la grande qualità del telefono).

MKBHD fa notare che questo telefono (in sconto su Amazon) rientra nel contesto di una evoluzione che ha modificato la definizione di smartphone di piccolo smartphone. Molte aziende – Apple inclusa – hanno abbandonato i telefoni di piccole dimensioni, con display come quello da 6,1″ di iPhone 16 ormai relativamente piccoli rispetto agli standard odierni.

Marques loda le migliorie integrate da Apple nel modello di quest’anno, con varie funzionalità in “prestito” dalla lineup Pro, pur mantenendo il telefono piccolo e leggero, un dispositivo per le persone che vogliono un telefono potente senza per forza disporre di uno schermo grande.

Per quanto riguarda i migliori camera phone, nella categoria Best Camera vince iPhone 16 Pro (qui la nostra recensione); lo YouTuber spiega che esistono telefoni con sensori più avanzati come Vivo X200 Pro ma l’iPhone di distingue ancora per l’insieme, in particolar modo per il video recording professionale.

Come telefono dell’anno è stato scelto il Samsung Galaxy S24 Ultra, un telefono che può essere visto come “noioso” secondo Marques, perché non ha niente di entusiasmante (es. un design pieghevole) ma vanta “schermo superbo, batteria ottima, ottima fotocamera” e altro ancora. Lo YouTuber loda il rivestimento antiriflesso e riferisce che è stato il telefono che ha usato di più quest’anno.

