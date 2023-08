iPhone 15 Pro attesi con archiviazione fino a 2TB

Secondo l’account aggregatore di notizie “yeux1122”, un fornitore Apple non precisato avrebbe confermato la disponibilità di iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max con il doppio della capacità di archiviazione massima rispetto ai modelli iPhone 14 Pro: se l’anticipazione fosse confermata, la prossima serie di iPhone avrebbe due modelli top da 2TB.

Inoltre, MacRumors ha scoperto un account Weibo che ha pubblicato nel fine settimana la stessa affermazione, aggiungendo che i modelli Pro di partenza, probabilmente, saranno da 256GB, e non più 128 GB, che invece è lo spazio di archiviazione base sui modelli iPhone 14 Pro.

In quest’ultimo scenario, Apple continuerebbe a proporre quattro livelli di archiviazione disponibili: 256GB, 512GB, 1TB e 2TB. Questi aumenti di archiviazione potrebbero anche essere correlati all’anticipazione secondo la quale Apple quest’anno aumenterà il prezzo dei modelli iPhone 15 Pro.

Sia il giornalista di Bloomberg, Mark Gurman, che l’analista finanziario Jeff Pu affermano di aspettarsi aumenti di prezzo per i modelli Pro di quest’anno. Pu ritiene che iPhone 15 Pro potrebbe essere venduto a partire da 1.099 dollari in USA, rispetto al prezzo di partenza di 999 dollari di iPhone 14 Pro. Se ciò fosse corretto, iPhone 15 Pro Max potrebbe essere venduto a partire da 1.199 dollari.

Naturalmente è anche possibile che l’anticipazione dei 2TB sia errata e che Apple semplicemente aumenterà il prezzo dei dispositivi per incrementare il fatturato in un mercato degli smartphone in declino. Ricordiamo che anche i modelli iPhone 14 Pro dell’anno scorso erano stati indicati in arrivo in versione da 2TB nell’estate 2022, anche se poi in realtà così non è stato.

Apple ha introdotto per la prima volta un’opzione di archiviazione da 1TB per gli iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max nel 2021. La nuova opzione è stata introdotta principalmente per supportare nuove funzionalità video e fotografiche, come la registrazione video ProRes, che richiede molto più spazio di archiviazione rispetto ai video tradizionali.

Secondo Mark Gurman la gamma iPhone 15 arriverà il 12 o 13 settembre e sarà innovativa, ma ai consumatori potrebbe non interessare molto. Tutto quello che sappiamo su iPhone 15 e iPhone 15 Plus lo trovate in questo articolo; invece per l’elenco novità della gamma 15 Pro fate riferimento a questo articolo