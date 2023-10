iPhone detiene il 16% di un mercato smartphone globale in calo

Nel terzo trimestre (Q3) del 2023 le vendite di smartphone a livello globale sono diminuite dell’8% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, il nono trimestre consecutivo nel quale si registra un declino. Allo stesso tempo si registra una crescita del 2% rispetto al trimestre precedente.

È quanto emerge dalle ultime ricerche di Counterpoint Market Pulse ed è una notizia (relativamente) buona per Apple visto che il suo calo anno su anno è inferiore a quello degli altri marchi.

Secondo Counterpoint, il declino nel volume delle spedizioni anno su anno è principalmente dovuto a un rallentamento più del previsto nella domanda dei consumatori, ma la crescita su base trimestre su trimestre, in particolare a settembre – mese che include la settimana prima della presentazione dei nuovi iPhone – secondo gli specialisti in ricerche di mercato, è probabilmente un segnale positivo.

Samsung ha continuato a guidare il mercato globale, conquistando un quinto delle vendite totali nel terzo trimestre 2023 e il 20% di market share. Segue Apple al secondo posto, con il 16% di market share nonostante la scarsa disponibilità dei vari modelli di iPhone 15 e soprattutto iPhone 15 Pro finora ben accolti e molto richiesti.

Xiaomi, OPPO e vivo completano la classifica dei primi cinque brand, registrando il calo in termini di spedizioni maggiore rispetto agli altri brand. Nel terzo trimestre 2023, tutti questi marchi hanno lavorato per rafforzare le rispettive posizioni in mercati chiave, quali Cina e India, pur continuando a osservare un rallentamento negli sforzi di espansione sui mercati esteri.

E’ da notare che il calo in percentuale dei marchi al primo posto corrisponde ad aumento dal 32 al 36% della presenza di altri brand che stanno conquistando i favori degli utenti.

