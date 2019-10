iPhone low cost: Amazon sconta iPhone 6s, iPhone 7 e iPhone 8

Oltre agli sconti per iPad, Apple Watch e su alcuni colori di iPhone XR oggi su Amazon sono in promozione i vecchi (ma ancora molto interessanti nel rapporto tra prezzo e prestazioni) iPhone 7. Infine per chi vuole spendere il meno possibile in assoluto senza ricorrere a ricondizionati o usato di dubbia provenienza, ci sono anche alcuni iPhone 6s.

Il termine di paragone cui confrontare il prezzo di iPhone 7 è quello di iPhone 8. Anche se i due dispositivi sono abbastanza differenti (iPhone 8 ha il processore che fu di iPhone X, ha la ricarica wireless e la ricarica rapida attraverso l’apposito caricabatterie USB-C e un cavo ad hoc) funzionalmente sono molto vicini. Un iPhone 8 da 128 Gb costa oggi 609 euro, un iPhone 8 Plus costa 729 euro.

Se volete spendere ancora meno, ci sono in liquidazione diversi iPhone 6s. Anche qui come nel caso degli Phone 7 vi sconsigliamo decisamente di comprare un modello da 32 GB e di puntare sui modelli da 128 GB. Ecco qui di seguito i più convenienti

Tra gli iPhone 8, l’ultimo iPhone ad avere Touch ID ma già capace di supportare ricarica wireless e ricarica veloce mediante un cavo Lighting su USB-C, vi segnaliamo l’iPhone 8 (64GB) – Argento 439 Il suo prezzo ufficiale sarebbe 559 euro, quindi lo sconto è del 21%. Questo a nostro giudizio è l’unico iPhone di questa serie ad avere un prezzo realmente competitivo.

