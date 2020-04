iPhone SE 2020 si ordina su Amazon (con piccolo sconto)

Su Amazon iPhone SE 2020 è pronto per essere ordinato anche con un piccolo sconto. Come abbiamo già scritto, il rivenditore on line che è anche un partner ufficiale Apple, ha messo in vendita il nuovo telefono della Mela e ora lo presenta in prenotazione (una modalità che permette ad Amazon di gestire meglio i flussi di acquisto) e anche con un piccolo sconto

Ricordiamo che il nuovo telefono Apple è una riedizione del vecchio iPhone 8 con alcuni dettagli che lo rendono più moderno. Tra cui il processore A13 che è lo stesso di iPhone 11 e iPhone 11 Pro. Il resto lo leggete nel nostro articolo dedicato al nuovo modello dove ci sono tutte le caratteristiche essenziali oppure nella nostra recensione.

A disposizione ci sono tutti i modelli e tutti i colori allo stesso prezzo di Apple: 499 euro che per qualche colore scende a 490 euro e per il modello da 128 Gb a 538 euro (invece che 549). Si tratta più che altro di un arrotondamento che dovrebbe incentivare all’acquisto. Come accennato parliamo di prenotazioni, ovvero della possibilità di acquistare senza andata certa di spedizione. Ma per quel che abbiamo potuto vedere si tratta di un modo per Amazon di dare una garanzia ai clienti che non ci siano false promesse a fronte di ordini he in questo momento non hanno una facile previsione di spedizione. In realtà il pacchetto con iPhone SE viene inviato sempre molto rapidamente. Questo significa che dovreste (condizionale sempre d’obbligo stante la tipologia del prodotto e i tempi i cui viviamo) che l’iPhone SE dovrebbe essere a casa vostra prima dei tempi previsti da Apple che fissano la consegna fino al 19 maggio.

Click qui per comprare su Amazon