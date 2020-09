Apple accelera per l’adozione dei display Mini-LED nel 2021

La maggiore concorrenza tra i fornitori Apple nell’ambito dei chip dei display Mini-LED accelererà l’adozione di questa tecnologia su iPad e MacBook. Lo riferisce l’analista Ming-Chi Kuo in una nota inviata agli investitori e riportata dal sito Macrumors.

Kuo riferisce che, sebbene il fornitore Epistar era finora previsto come unico fornitore dei chip mini-LED per i prodotti Apple del 2021, un secondo fornitore, Sanan Optoelectronics, ha ottenuto risultati migliori del previsto nello sviluppo di questa tecnologia e anche questa azienda fornirà la Casa di Cupertino nel 2021 e non solo nel 2022, l’arco temporale stimato in precedenza.

L’aumento della capacità di approvvigionamento e la concorrenza tra i fornitori dovrebbe permettere a Apple di ridurre i costi dei display mini-LED da 75$-85$ a circa 45$. Di conseguenza, Kuo prevede l’adozione la tecnologia mini-LED sul 30-40% delle spedizioni iPad e sul 20-30% delle spedizioni MacBook del 2021, numeri in aumento rispetto alle precedenti stime che riferivano del 10-20% di spedizioni di prodotti con questa tecnologia per entrambe le linee di prodotti.

“Sebbene Epistar riesca a soddisfare le esigenze di produzione in serie richieste da Apple, riteniamo che Apple continuerà a individuare nuovi fornitori al fine di ridurre rischi e costi di approvvigionamento”, riferisce l’analista. “Il programma di sviluppo e i costi del secondo candidato come fornitore, Sanan Optoelectronics, sono superiori rispetto ai concorrenti (inclusi Osram e Seoul Semiconductor). Prevediamo che Sanan Optoelectronics avrà nel 2021 e nel 2022 tra il 20-30% e il 45-55% di quote di mercato dei mini LED Apple (rispetto alle nostre precedenti stime tra 0% e 10-20%), oltre a quelle di prodotti non Apple. In Cina La domanda di mini LED ha registrato una crescita e riteniamo che Sanan Optoelectronics otterrà notevoli benefici dal business dei mini LED nei prossimi 3-5 anni”.

Da tempo si vocifera che Apple ha intenzione di sfruttare la tecnologia mini LED su futuri iPad Pro e Mac. L’analista Ming-Chi Kuo ha riferito mesi addietro che Apple ha sei diversi prodotti in cantiere che dovrebbero sfruttare questi display, dispositivi che dovrebbero essere presentati prima della fine del 2021. Tra questi prodotti, ci sono: iPad Pro da 12,9″, iMac Pro da 27″, un MacBook Pro da 14″, un MacBook Pro da 16″, iPad da 10,2″ e iPad mini da 7,9″.