Webinar gratuito su Adobe Premiere: il montaggio video intelligente

Il 30 settembre si terrà il webinar Espero dedicato a Adobe Premiere, software Adobe di montaggio video. Vedremo anche quali sono le grandi potenzialità del video inteso come strumento di comunicazione efficace e perché oggi sono tanto richieste le competenze professionali in ambito di post produzione e video editing.

Spesso un video riesce a coinvolgere, emozionare, documentare o denunciare molto di più di un’immagine.

Quindi investire tempo, impegno, denaro nell’acquisizione di competenze in ambito di video editing può risultare una scelta vincente: saper montare video di qualità garantisce una comunicazione più efficace e mai scontata.

Il montaggio intelligente di video aziendali, con Adobe Premiere

Il webinar di Espero dedicato a Adobe Premiere si terrà online il 30 settembre alle ore 18: Carlo Macchiavello, formatore Espero certificato per corsi di post produzione video, effettistica, animazione, color correction e professionista esperto su Adobe Premiere (e non solo!), ci mostrerà come sfruttare al meglio (con trucchi e scorciatoie) le potenzialità di questo software Adobe per il montaggio video.

Vedremo (live) un assaggio di come sia possibile montare video aziendali, professionali, evitando perdite di tempo e ottenendo risultati di grande effetto.

Avremo modo di capire perchè Adobe Premiere sia così utilizzato da tutti i film-maker e da chiunque voglia realizzare interviste, documentari, video aziendali e spot pubblicitari.

Ecco la scaletta del webinar:

– Introduzione al programma e ai vantaggi di usare un workflow professionale

– Importazione rapida di una serie di clip, selezione e insert in timeline

– Trim veloce

– Utilizzo di traccia audio su cursore temporale

– Due operazioni color

– Una maschera tracciata per isolare un effetto ad una parte del filmato

– Introduzione agli effetti

Diventare esperti di montaggio video: una competenza molto richiesta

Dicevamo che oggi è fondamentale, per chi si occupa di video editing, non solo conoscere e utilizzare al meglio gli strumenti per realizzare video professionali, ma saperli adattare ad ogni piattaforma digitale. L’approccio innovativo favorito dall’utilizzo del video nei processi aziendali di comunicazione e marketing è fondamentale per tutte le aziende di qualsiasi settore e dimensione per poter mantenere e aumentare sempre di più la propria competitività.

Lo dimostra una ricerca di fine 2018 di Forbes (oltre a molti altri studi), che testimonia la tendenza ad un uso sempre maggiore del video per la comunicazione. Questa ricerca ha identificato il video come uno dei principali “Content marketing trends” e sottolinea la necessità delle aziende di essere sempre aggiornate sulle tendenze del social e del web marketing allo scopo di aumentare la propria competitività sul mercato. Viene sottolineato il ruolo fondamentale del video marketing: il 64% dei consumatori decide di acquistare un prodotto dopo averne visto un video su Facebook e, entro il 2021, i video rappresenteranno l’82% del traffico internet globale. Forbes nel febbraio scorso ha pubblicato un articolo in cui ha descritto i 4 fattori chiave del 2020 per una strategia di marketing efficace, confermando il video come uno dei principali e sottolineando la necessità per le aziende di ideare e veicolare contenuti ad alto valore aggiunto, esclusivi e riconducibili al proprio marchio e ai propri valori, adattandosi ai nuovi strumenti offerti dalla tecnologia.

Corsi professionali di video editing

Abbiamo visto come la richiesta di competenze professionali nella realizzazione di video sia esponenzialmente cresciuta negli ultimi anni. Sono anche aumentati i canali di comunicazione, soprattutto social, e sempre di più le aziende e i liberi professionisti scelgono il video come strumento per veicolare i propri messaggi.

La conoscenza di programmi sul montaggio video e sulla post produzione è indispensabile non solo per montatori professionisti, ma anche per chi, pur non provenendo da questo settore (come ad esempio grafici o esperti di marketing e comunicazione), ha l’esigenza di creare e modificare video con effetti speciali, per veicolare i propri messaggi in modo diretto ed efficace.

Adobe Premiere è lo strumento professionale ideale per farlo: consente di progettare e realizzare video informativi, video tutorial, interviste, documentari, video aziendali, spot pubblicitari adatti a qualsiasi ambito.

Di questo software della suite Adobe si avvalgono non solo le aziende (dove gli uffici marketing, commerciali, progettazione o HR hanno necessità di comunicare con i video sui nuovi media), ma anche videomaker o consulenti di comunicazione, che vogliono apprendere gli elementi base del linguaggio e della progettazione video, il funzionamento degli strumenti e il loro utilizzo pratico per la realizzazione in autonomia di brevi video d’impatto ed efficaci.