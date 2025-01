iPhone SE 2024 povero ma bello, avrà la Dynamic Island

Pubblicità

Da tempo si sa che sta per arrivare un nuovo iPhone SE un nuovo modello low cost di iPhone, ma intorno ad esso ci sono numerosi dubbi a cominciare a quello del nome per finire con alcuni dettagli importanti tra cui il notch e la presenza della Dynamic Island. Quest’ultimo dubbio potremmo se non altro essere stato risolto, almeno dare retta al “leaker” Evan Blass.

Blass, una delle figure più note nel campo di chi lavora per anticipare le novità dei grandi produttori di telefoni, avrebbe individuato nel codice di iOS una immagine che sembra mostrare la Dynamic Island, elemento al momento presente solo iPhone 14 Pro, e su tutti gli iPhone 15 e iPhone 16.

In precedenza, come abbiamo anche scritto nel nostro articolo comprensivo di tutte le voci che circolano intorno al nuovo modello, era stata avanzata l’ipotesi che il nuovo iPhone non avrebbe avuto la Dynamic Island ma solo una tacca all’interno della quale verrebbe collocata la fotocamera frontale (con o senza le componenti per Face ID).

Da parte nostra abbiamo ipotizzato che ben difficilmente, vista l’importanza della Dynamic Island soprattutto in chiave futura, l’iPhone low cost potrebbe essere privo di questo elemento che è funzionale per molte applicazioni e molti sviluppatori.

Resta da vedere se la Dynamic Island sarà accompagnata da Face ID oppure se avremo solo un lettore di impronte digitali nel tasto di avvio. Ma questa è una storia differente.

Blass nel suo messaggio prova a risolvere anche un altro dubbio quello sul nome di iPhone SE 2024. In questo momento la maggior parte dei siti sembrano convergere sulla denominazione iPhone 16 E oppure iPhone 16 SE.

Il leaker invece afferma che nel codice sorgente n si fa riferimento a iPhone SE (4a Gen), mettendo in dubbio il nome alternativo “iPhone 16E” circolato a dicembre sul social cinese Weibo. Il nome nel codice sorgente potrebbe comunque esserei un segnaposto e non vi sono conferme su quale dovrebbe essere il nome definitivo del futuro iPhone SE.

Il leaker Blass ha infine fatto riferimento anche a nuovi iPad Air e all’iPad 11, dispositivi nei quali non sembrano essere presenti cambiamenti in termini di design e che dovrebbero essere annunciati a marzo/aprile.

Tutto quello che sappiamo su iPhone SE 2025 è riassunto in questo articolo