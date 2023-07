iPhone SE è ancora un acquisto sicuro, nessun nuovo modello in vista

Dopo aver parlato con aziende della catena di approvvigionamento in Asia, gli analisti di Barclays Blayne Curtis ritengono che Apple non stia più pianificando di lanciare un iPhone SE di quarta generazione nel 2024. In una nota di ricerca odierna, gli analisti hanno affermato che il dispositivo era previsto con un modem 5G progettato da Apple, ma i piani sembrano essere ritardati.

Apple avrebbe pianificato il proprio modem almeno dal 2018 e avrebbe acquisito la maggior parte delle attività di modem per smartphone di Intel nel 2019, proprio per rafforzare questi sforzi. Tuttavia, gli analisti affermano adesso che Qualcomm potrebbe rimanere il fornitore di modem di Apple per il prossimo futuro, sia per l’iPhone SE, che per la linea di iPhone 16 del prossimo anno. In altre parole, sembra che il modem di Apple non sia ancora pronto.

A febbraio, l’analista di Apple, Ming-Chi Kuo, ha affermato che il prossimo iPhone SE avrebbe avuto un design simile all’iPhone 14 standard, suggerendo che il dispositivo sarebbe arrivato sul mercato con uno schermo OLED da 6,1 pollici, Face ID e bordi piatti. Tuttavia, dato che il nuovo iPhone SE sembra essere stato posticipato, i piani di Apple per il dispositivo potrebbero cambiare nel tempo.

Kuo e diverse altre fonti non si aspettano un nuovo iPhone SE prima del 2025; questo fa sì che il modello attuale rimane comunque un acquisto sicuro per gli utenti.

Lanciato a marzo 2022, l’iPhone SE di terza generazione ha uno schermo LCD da 4,7 pollici, Touch ID, 5G, una fotocamera posteriore da 12 megapixel e il chip A15 Bionic.

Al momento, si tratta di una scelta ideale per chi ama gli smartphone compatti ed è affezionato al design pre iPhone X. Il dispositivo, ricordiamo, ha un listino Apple che parte da 559 euro, anche se spesso è scontato su Amazon.

