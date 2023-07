Un problema nella produzione dei display potrebbe ritardare iPhone 15 Pro

Pochi giorni addietro un analista di Bank of America ha riferito di possibili ritardi nella produzione degli iPhone 15 ma senza specificare i motivi.

Da una indiscrezione riportata dal sito The Information si apprende ora che Apple starebbe riscontrando difficoltà legate ai display di iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max, elemento che potrebbe obbligare a ritardare il lancio di fine settembre.

Secondo l’indiscrezione in questione, gli iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max avranno cornici più sottili rispetto a quelle degli attuali iPhone 14 Pro, e l’assottigliamento del telaio starebbe creando problemi in abbinamento agli schermi prodotti da LG Display. Apple ha avuto un problema simile quando ha aumentato la dimensione del display di Apple Watch Series 7 nel 2019, elemento che fece slittare di un mese l’arrivo dell’Apple Watch sul mercato.

Apple avrebbe riscontrato problemi di affidabilità con i display di LG nella fase di lavorazione che prevede la fusione del display con il guscio metallico. Apple sta ottimizzando il procedimento usato in modo da superare i test con i display LG, e in ogni caso ha ancora a disposizione display di Samsung utilizzabili per l’assemblaggio.

Secondo The Information, Apple non ritarderà il lancio di iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max, ma i primi tempi sul mercato potrebbero arrivare meno unità rispetto al passato, con conseguenti possibili carenze presso i rivenditori. Il dispositivo che inizialmente sarà più difficile da avere dovrebbe essere iPhone 15 Pro Max.

Limitazioni nella disponibilità in quantità dei vari modelli, potrebbero portare conseguenze sulla trimestrale di Apple del periodo, con il fatturato del trimestre natalizio inferiore rispetto a quello atteso.

A inizio lugio sono circolate voci secondo le quali la produzione di iPhone 15 sarà avviata ad agosto. Tutto quello che sappiamo finora su iPhone 15 e 15 Plus è in questo articolo, invece per i prossimi modelli top iPhone 15 Pro e Pro Max si parte da qui.