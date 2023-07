Con Thule Allax il trasporto del cane in auto sale di livello

Chi desidera vivere una vita attiva con i propri amici a quattro zampe potrebbe voler prendere in considerazione l’acquisto di un trasportino per l’auto; in tal caso il nuovo Thule Allax va indubbiamente considerato come la Ferrari di questa categoria di prodotto.

Si tratta del primo di una serie di accessori dedicati al trasporto dei cani che l’azienda intende presentare nel corso del tempo ed è innovativo soprattutto per la tecnologia che riguarda il sistema di sicurezza. D’altronde Thule può vantare oltre 60 anni di esperienza in test avanzati sui prodotti per auto e il nuovo Allax – dicono – è stato sottoposto a test in scenari reali simulando incidenti sia frontali che posteriori, uscendone sempre vincitore.

Perché è speciale

Come dicevamo il fulcro del sistema è nella zona di contenimento, che presenta una caratteristica progettuale esclusiva: in caso di tamponamento infatti si comprime in modo controllato, «riducendo al minimo il rischio di lesioni per i passeggeri dei sedili posteriori e garantendo al contempo la sicurezza del cane» dice la Product Manager di Thule Louise Melin.

La porta poi si apre e si chiude dolcemente e c’è una serratura per bloccare accessi e aperture indesiderate; e ovviamente il box è costruito in modo tale che non si muova durante la guida.

Il montaggio è semplice e si può regolare la profondità del box in modo da ottimizzare lo spazio per il cane. In più c’è anche una finestrella frontale per tenerlo sempre d’occhio anche con un fugace sguardo allo specchietto retrovisore.

L’azienda ha pensato proprio a tutto, infatti il Thule Allax è disponibile in 10 diverse taglie in modo da poter accogliere qualsiasi cane ed entrare praticamente in tutti gli abitacoli attualmente in commercio: per capire qual è il modello più adatto alle proprie esigenze l’utente viene guidato nell’acquisto da un Fit Assistant.

Dove comprare e quanto costa

Thule Allax arriva a novembre e sarà dapprima disponibile sul sito ufficiale con prezzi a partire da 549,95 € per la taglia più piccola (XS) e fino a 799,95 € per la più capiente versione XXL.

Trovato tutte le notizie su viaggi e mobilità smart in nella sezione Viaggiare Smart del nostro sito.