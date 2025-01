L’SSD SanDisk Creator Phone si aggancia con MagSafe

Pubblicità

Da quando iPhone e smartphone sono super fotocamere e videocamere digitali lo spazio di archiviazione rischia di bastare e questo vale per chi crea contenuti personali e, a maggior ragione, per youtuber, influencer così come fotografi e videomaker: l’unità SanDisk Creator Phone dotata di aggancio magnetico compatibile con Apple MagSafe punta proprio a questo tipo di utenti.

L’ingombro è all’incirca la metà di un iPhone: misura solamene 8,25 x 6,84 x 1,1 cm e pesa 54 grammi. Per facilitare operazioni e trasporto questo SSD si aggancia al retro degli smartphone, non solo iPhone ma anche gli Android che supportano la ricarica wireless Qi2, molto simile se non identica a quella Apple, magneti inclusi.

Il collegamento avviene tramite cavo USB-C: questa unità offre prestazioni elevate, fino a 950 MB al secondo in scrittura e fino a 1.000 MB al secondo in lettura. Si tratta di valori che permettono di sfruttare anche la registrazione video 4K in formato professionale Apple ProRes per gli utenti che possiedono iPhone 16 Pro e 16 Pro Max.

SanDisk SSD Creator può essere utilizzato con una grande varietà di dispositivi e piattaforme: oltre a iPhone e iPad da iOS 17, anche macOS 14, Android 14, PC Windows 10 e versioni successive. Nella confezione il costruttore include un anello magnetico adesivo da applicare al coperchio dei computer portatili per agganciare l’SSD.

Grazie al rivestimento il silicone supera indenne cadute fino a tre metri di altezza ed è certificato IP65 per la resistenza ad acqua e polvere.

SanDisk SSD Creator è proposto nei modelli da 1TB a 109,99 dollari (circa 107€) e 2TB a 169,99 dollari circa 165 euro, con disponibilità indicata a febbraio.

I prodotti SanDisk sono disponibili nel negozio del marchio da questa pagina di Amazon, inclusi i dispositivi della famiglia Creator: anche il modello qui descritto sarà inserito tra non molto.