iPhone vola in Cina anche con vendite smartphone in calo

Mentre le spedizioni di smartphone in generale sono diminuite del 9% in Cina nel terzo trimestre del 21, Apple non solo segna un andamento positivo con iPhone ma registra una crescita del 48% su base annua.

Secondo un nuovo rapporto di queste ore, le vendite di smartphone cinesi nel terzo trimestre del 2021 sono diminuite del 9% su base annua ma sono aumentate del 3% su base trimestrale, tanto da raggiungere 76,5 milioni di unità. A causa della debole domanda dei consumatori e della carenza delle componenti, in particolare i SoC 4G, il mercato degli smartphone del Paese non ha registrato alcun miglioramento significativo delle vendite nel terzo trimestre del 2021.

Mentre la classifica dei costruttori in Cina per Apple è rimasta invariata, trovandosi al quinto posto nel terzo trimestre, la società è cresciuta dall’8% al 13% della quota di mercato nel trimestre, e dal 48% su base annua. La classifica invariata per Apple, nonostante l’incremento di vendite, è dovuto alla esplosione di Honor nel trimestre di riferimento. In ogni caso, si prevede che Apple otterrà grandi guadagni nel quarto trimestre grazie a iPhone 13, a meno che non si verifichino problemi con le componenti.

Come sottolinea il rapporto di Counterpoint, Honor è stato il marchio in più rapida crescita nel terzo trimestre del 2021, superando il mercato con una crescita del volume delle vendite del 96%. Il marchio ha fatto un forte ritorno da giugno e la sua quota di mercato è quasi raddoppiata dal 7,7% nel secondo trimestre del 2021 al 14,7% nel terzo trimestre del 2021. Commentando l’intero mercato cinese degli smartphone, l’analista Mengmeng Zhang ha dichiarato:

Sebbene il COVID-19 sia stato ben contenuto in Cina grazie al suo approccio a tolleranza zero, la sua economia non è uscita indenne, crescendo solo del 4,9% su base annua nel terzo trimestre del 2021, rispetto al 7,9% su base annua nel secondo trimestre del 2021. Anche il settore dei servizi del Paese ha subito un forte rallentamento ad agosto, mentre ha mostrato un leggero rimbalzo a settembre. Nel frattempo, il mercato cinese degli smartphone è rimasto stagnante con una domanda proveniente principalmente dalle esigenze di questa sostituzione. Anche la mancanza di nuove funzionalità per smartphone ha tenuto molti consumatori a distanza

Le vendite dei leader di mercato in Cina, vivo e OPPO, sono cresciute rispettivamente del 21% e del 26% su base annua. In Italia Honor ha appena lanciato Honor 50, il suo terminale di punta che ha già riscosso grande successo in Cina, con l’obiettivo di incrementare la propria quota di mercato anche in altre nazioni.