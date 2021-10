Pokemon Café ReMix è disponibile per iPhone e Android

Il nuovo gioco Pokemon Café ReMix è disponibile per il download su iPhone, iPad, Android e anche Nintendo Switch. Uscito originariamente con il titolo di Pokémon Café Mix nel giugno 2020, Pokémon Café ReMix è un gioco free-to-start, quindi gratis da scaricare e giocare ma che propone anche acquisti in-app, in cui i giocatori gestiscono un Café dove sia i clienti che lo staff sono Pokémon.

In Pokémon Café ReMix i giocatori collaborano con uno staff composto da Pokémon per preparare bevande e piatti per i clienti Pokémon completando dei puzzle. Per completare i puzzle, bisogna unire i tasselli Pokémon facendoli vorticare qua e là. Una volta uniti i tasselli, questi vengono eliminati.

Pokémon Café ReMix mantiene il suo stile artistico originario introducendo al contempo nuove modalità di gioco e Pokémon mai visti finora nel gioco. Inoltre, in questo aggiornamento il gameplay è stato rinnovato e sono stati aggiunti nuovi eventi all’interno del gioco, vari costumi e non solo.

Ogni puzzle da risolvere ha uno o più obiettivi specifici, per questa ragione il giocatore deve valutare tutte le possibilità prima di fare la sua mossa. Bisogna sempre tenere d’occhio gli ingredienti che compaiono nel riquadro del puzzle perché nuove ricette richiedono nuovi ingredienti. Per abbinare e fare così in modo di eliminare tutti gli elementi occorre sempre adottare strategie diverse.

Consigliabile anche fare amicizia con i clienti Pokemon a cui vengono serviti bevande e piatti prelibati. Quando viene raggiunto il primo livello di amicizia con un Pokemon questo si unirà allo staff del nostro Café. Più si gioca e più il locale si espande con nuove aree e miglioramenti, un altro aspetto da gestire per invogliare nuovi Pokemon a entrare nel nostro locale e diventare clienti.

Pokemon Café ReMix si scarica da questa pagina di App Store per iPhone e iPad, invece da qui per i dispositivi Android.