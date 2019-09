iPhone XS su Amazon oggi costa meno di iPhone 11

iPhone 11 e iPhone 11 Pro troppo costosi o consegne troppo lunghe? Il nuovi modelli non fanno per voi? Andate su Amazon e date un’occhiata alle eccellenti offerte che si trovano oggi su iPhone XR e iPhone XS e iPhone XS Max. I due vecchi modelli edizione 2018 (ma iPhone XR è ancora in vendita) sono presentati con sconti molto forti rispetto al listino i lancio o, nel caso di iPhone XR, rispetto al prezzo attuale.

Ecco qui le migliori offerte che abbiamo trovato oggi (tra parentesi il prezzo che avevano o che hanno di listino

Ricordiamo che le principali differenze tra questi modelli edizione 2018 e gli iPhone 2019 sono nel processore e nella macchina fotografica. Abbiamo parlato abbondantemente di questo nei nostri articoli di recensione di iPhone 11 e iPhone 11 Pro.

Se si fa qualche confronto i migliori affari si spuntano su iPhone XR da 256 GB che costa meno di iPhone 11 da 64 GB. Anche iPhone XS da 64 GB è più economico dell’iPhone economico di ultima generazione.

Se le offerte di questa pagina non risultassero più disponibile consultate la nostra sezione Offerte Apple su Amazon per verificare le ultimissime segnalazioni.