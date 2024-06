Jabra Elite 3 Active in sconto a prezzo cinese, solo 39,99 €

Pubblicità

Economiche ma ottime e con un prezzo top. Sono gli auricolari Jabra Elite 3 Active che oggi vanno in sconto a solo 39,99 €, roba da produttori cinesi.

Stiamo parlando di auricolari buoni per tutto, per il pendolarismo o per lo sport. Sono dotati di driver da 6mm per offrire chiamate cristalline e di tecnologia di chiamata di qualità, Jabra Elite 3 sono dotati anche di un equalizzatore, di audio Qualcomm aptX HD e assicurano sette ore di autonomia (fino a 28 con la custodia di ricarica)

I Jabra Elite 3 Active hanno cancellazione attiva del rumore, offrono anche un elevato isolamento, e con la soluzione HearThrough gli utenti possono definire esattamente quanti suoni dall’esterno vogliono poter sentire.

Offrono una vestibilità comoda e sicura per tutto il giorno e si presentano con un elegante design.

Tra le altre caratteristiche

resistenti all’acqua e alla polvere in un design compatto e saldo senza alette per le orecchie

4 microfoni per effettuare chiamate nitide ovunque

Funzionano con un solo auricolare in modalità mono

Possibile accoppiare gli auricolari ai dispositivi Android con Google Fast Pair, riproduci la tua musica con Spotify Tap e usa Alexa (Android 6.0 o superiore), Siri o Google Assistant ovunque

Nella confezione: 1x Jabra Elite 3 Active Auricolari Bluetooth In-Ear, custodia di ricarica, EarGels in 3 misure, cavo di ricarica da USB-C a USB-A, peso degli auricolari: 5g, colore: nero

Al lancio costavano 99,99 euro. Oggi li pagate solo 39,99 euro