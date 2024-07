Aumentare il tasso di apertura e il coinvolgimento delle newsletter con email accattivanti e contenuti di valore

Pubblicità La newsletter negli ultimi anni si è imposta come una delle risorse più impiegate nelle campagne di email marketing delle aziende. Tuttavia, in un mondo digitale ormai saturo di comunicazioni, è determinante adottare le giuste strategie per riuscire a emergere e a spiccare. Tutto parte, ovviamente, da un’attenta fase di pianificazione, in cui si dovranno andare a definire i propri obiettivi così come redigere un vero e proprio calendario editoriale. Per iniziare, può essere quindi utile consultare una guida dedicata a come creare una newsletter in cui vengano illustrate nel dettaglio tutte le operazioni da compiere in via preliminare. Dopodiché, sarà fondamentale concentrarsi su tutti quegli aspetti che possono contribuire ad aumentare il tasso di apertura e l’efficacia di queste email. Dall’oggetto email al layout della newsletter Il primo passo per aumentare il tasso di apertura delle newsletter è catturare l’attenzione dei destinatari con l’oggetto, che spesso contribuisce sulla decisione di aprire o meno l’email. Un buon oggetto email dev’essere quindi chiaro, conciso e intrigante, fornendo un’anteprima di ciò che i lettori troveranno all’interno. Anche il layout gioca un ruolo cruciale nel mantenere l’attenzione dei lettori e incentivare il coinvolgimento. Si deve puntare a creare un effetto visivamente piacevole e ben strutturato. Il consiglio è quello di impressionare con discrezione: un layout pulito e professionale, con sezioni ben definite, non appesantisce la lettura e aiuta i destinatari a trovare rapidamente le informazioni che cercano. Allo stesso modo, i contenuti multimediali possono rendere le email più coinvolgenti. Immagini di alta qualità, infografiche e video dimostrativi possono arricchire il contenuto e attirare l’attenzione dei lettori. Tuttavia, è importante bilanciare l’uso di elementi visivi con il testo per evitare che l’email diventi troppo pesante da caricare o di difficile lettura. Puntare su un contenuto di valore Naturalmente, il contenuto della newsletter deve costituire il vero e proprio valore aggiunto. Che si tratti di proporre approfondimenti e guide, così come di lanciare novità oppure offerte, ogni parte testuale va realizzata in modo da risultare interessante e lasciare un’impressione positiva, così da spingere i destinatari all’apertura delle mail successive. Infine, è altrettanto importante dedicare la massima attenzione alla call-to-action (CTA), che deve risultare sempre chiara e convincente. Posizionarla in modo strategico all’interno della newsletter, così come metterla ulteriormente in evidenza optando per dei pulsanti colorati, può aumentare le probabilità che i destinatari intraprendano l’azione desiderata, che si tratti di visitare un sito web, effettuare un acquisto o scaricare un contenuto. Determinare la frequenza e il momento migliore per inviare le email La frequenza di invio delle email è un fattore importante per mantenere elevato l’interesse dei destinatari: comunicazioni troppo ravvicinate o diradate nel tempo, infatti, spesso possono portare a disiscrizioni o a una riduzione del tasso di apertura. In genere, per procedere in modo ottimale è consigliabile dare vita a un appuntamento settimanale oppure quindicinale. Il momento migliore per inviare le email è un altro aspetto cruciale. I tassi di apertura possono variare significativamente a seconda del giorno della settimana e dell’ora del giorno in cui le email vengono inviate. Per esempio, le email inviate a metà settimana, come martedì e mercoledì, tendono ad avere tassi di apertura più alti. Anche l’ora del giorno è importante: le newsletter inviate durante la mattina o nel primo pomeriggio spesso registrano un maggiore coinvolgimento. Naturalmente, anche analizzare i dati sui comportamenti di apertura delle email può aiutare a determinare i tempi migliori per inviare le newsletter. Monitorare metriche come i tassi di apertura, i clic e le conversioni può fornire preziose informazioni in merito a quando i destinatari sono più propensi a interagire con le email. Utilizzare questi dati per ottimizzare i tempi di invio può migliorare significativamente l’efficacia delle campagne di email marketing.

Offerte Speciali Minimo Apple Watch SE Cellular 44mm, solo 249€ Su Amazon Apple Watch SE torna al minimo storico. Ribasso di 70€ per la versione Cellular da 44mm, prezzo di solo 249 €

Each template in our ever growing studio library can be added and moved around within any page effortlessly with one click. Combine them, rearrange them and customize them further as much as you desire. Welcome to the future of building with WordPress.