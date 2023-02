JISULIFE Mini, l’umidificatore d’aria può essere elegante

Gli umidificatori per ambienti possono anche essere eleganti, ma se siete tra quelli che hanno uno stile ben definito e che difficilmente collima con l’estetica dei diffusori che trovate in commercio, allora non fatevi sfuggire l’offerta sul JISULIFE Mini perché vi dà l’opportunità di metterci la vostra impronta.

Oltre al fatto che è tra i più piccoli disponibili in commercio (è lungo poco meno di 22 centimetri, ha una testa di 5,5 centimetri mentre lo stelo ha un diametro di pochi centimetri, per un peso complessivo di 60 grammi), non avendo un serbatoio vi dà la possibilità di infilarlo in qualsiasi bottiglia, bicchiere d’acqua, vaschetta, vaso e recipiente.

Questo significa che entra facilmente in borsa e lo potete tirare fuori all’occorrenza improvvisando un umidificatore con una semplice bottiglietta d’acqua perfino in automobile, ma potete anche decidere di volta in volta come usarlo. Ad esempio, immaginate di predisporre un vaso pieno d’acqua, con fiori in plastica: lo infilate lì, nel mezzo, e umidificate la stanza (oppure diffondete aromi con i vostri oli essenziali preferiti) creando un vero elemento d’arredo.

Infine la batteria incorporata, che si ricarica tramite microUSB, promette fino a 8 ore di funzionamento continuato e gli consente di erogare 35 millilitri l’ora.

Insomma: è forse l’umidificatore d’aria più versatile attualmente esistente perché vi dà la possibilità di scegliere di volta in volta il serbatoio e quindi adattarne l’uso in base alla situazione e ai vostri gusti d’arredamento.

La promozione

Così, se l’idea vi stuzzica, allora sappiate che questo umidificatore portatile, che normalmente costa 29,12 €, al momento è scontato del 66% quindi lo pagate soltanto 9,65 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.