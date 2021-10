Jobs lanciò iPhone prototipo per impressionare i giornalisti

Il mese di ottobre 2021 segna il decimo anniversario della scomparsa di Steve Jobs, avvenuta il 5 ottobre del 2011: la rete ricorda le gesta leggendarie dell’imprenditore che ha fondato Apple, la fuoriuscita dalla società che ha creato e soprattutto il suo ritorno che l’ha portata alla rinascita, oltre che alla rivoluzione di diversi settori e dispositivi, su tutti iPhone che Steve Jobs lanciò in aria ancora sottoforma di prototipo per impressionare i giornalisti.

L’episodio è rimasto finora inedito, almeno nella memoria di chi scrive. Il cofondatore di Apple presentò il primo iPhone nel mese di gennaio 2007, come sempre macitynet era presente nel keynote di San Francisco. Alcuni giorni dopo una trentina di giornalisti hanno assistito a una presentazione di iPhone prototipo tenuta da Steve Jobs in persona presso il quartier generale del Wall Street Journal.

Era una rivoluzione ma ancora pochi potevano capire, più che altro regnava la curiosità. Tra le numerose domande qualcuno chiese se il terminale fosse resistente: la risposta di Jobs fece ammutolire e trattenere il fiato a tutti i presenti perché Jobs scagliò in aria il prototipo di iPhone fino al centro di una sala conferenze di medie dimensioni.

Fortunatamente il volo terminò su un pavimento rivestito di moquette, attutendo in parte l’impatto, ma l’effetto voluto da Jobs era raggiunto. Probabilmente nessun altro dirigente si sarebbe mai sognato di fare una cosa simile, soprattutto con un prototipo in una sala zeppa di giornalisti, rischiando una rottura o una mancata accensione dopo il volo.

Il leggendario CEO raccolse il terminale (funzionante) e proseguì la presentazione: tutti i presenti, ne siamo certi, uscirono dall’incontro, più che convinti, certi della solidità e della resistenza dello smartphone misterioso che nel giro di pochi anni ha stravolto la telefonia mobile e il rapporto degli utenti con la tecnologia e Internet.

Per il giornalista di Cnet che racconta l’episodio, il lancio di iPhone prototipo nella sala piena di giornalisti è una di quelle mosse a rischio calcolato che Steve Jobs faceva spesso come uomo di palcoscenico, ma anche una metafora del suo stile dirigenziale in Apple. Sulle pagine di macitynet trovate centinaia di articoli che parlano di Steve Jobs.

