Juice Back to School, Mac e iPad a prezzi speciali per insegnanti e studenti

Prima dell’inizio del nuovo anno scolastico nei negozi Juice Apple Premium Reseller, insegnanti e studenti possono acquistare Mac desktop e portatili, tutti i modelli di iPad e anche Microsoft Office Home & Student a prezzi speciali scontati.

Per chi preferisce la praticità di un computer portatile MacBook Air con chip M1, 8GB di memoria RAM e SSD da 256GB è proposto a 969€, in alternativa è possibile averlo con la formula JuiceEvolution pagando solamente 28,64€ al mese per 36 mesi più rinnovo (TAEG fisso 11,99%, TAN fisso 11,38%).

Prestazioni superiori con MacBook Air di ultima generazione con chip Apple Silicon M2: da Juice si comprano con il 10% di sconto rispetto al listino Apple, in alternativa a partire da 32,62€ al mese per 36 mesi più rinnovo con formula Juice Evolution. Per chi desidera il massimo delle prestazioni per lavorare con qualsiasi tipo di applicazione nella promozione Juice Back to School rientrano anche i portatili MacBook Pro con chip M2 Pro e M2 Max, anche questi proposti con il 10% di sconto rispetto al listino ufficiale Apple.

Se invece si cercano versatilità e portabilità di iPad, con Juice Back to School si compra il modello base di penultima generazione a partire da solamente 379€. In alternativa con Juice Evolution da 28,64€ al mese per 20 mesi più rinnovo. Tutti gli altri modelli di iPad, quindi iPad decima generazione, iPad mini sesta generazione, iPad Air quinta generazione e iPad Pro sesta generazione sono proposti con il 5% di sconto rispetto al prezzo ufficiale di listino.

Infine per essere completamente produttivi Microsoft Office Home & Student si paga solamente 119€ solo fino al 30 settembre 2023. Ricordiamo che è possibile utilizzare i buoni Carta del Docente e che Juice offre sempre la permuta dell’usato Mac e iPad: se il dispositivo è idoneo il suo valore viene scontato dal nuovo acquisto.

Il negozio Juice online è disponibile da questa pagina, invece per l’elenco di tutti i 60 negozi della catena Juice si parte da qui.