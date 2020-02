Juice fa scuola, sconto del 6% su Mac e del 5% su iPad per studenti e docenti

Una serie di super sconti tutti dedicati al mondo della scuola è disponibile nei negozi Juice, catena Apple Premium Reseller. Grazie alle offerte in corso studenti e docenti possono acquistare qualsiasi modello di Mac con uno sconto del 6% sul prezzo ufficiale di listino Apple. Lo sconto invece è del 5% per chi acquista un iPad.

Ma non finisce qui perché gli sconti Juice per la scuola si estendono anche alle tavolette grafiche Wacom: diversi modelli sono proposti con uno sconto del 17%.

Vediamo alcuni esempi degli sconti Juice per la scuola che rendono più conveniente l’acquisto di Mac e iPad per studenti e docenti: MacBook Air di ultima generazione con prezzo di listino di 1.279 euro si compra a solo 1.202,26 euro. Invece iPad 10,2” di ultima generazione, proposto nel listino Apple a 389 euro, si compra a solo 369,55 euro.

Come accennato gli sconti per la scuola Juice sono disponibili anche per diversi modelli di tavolette grafiche Wacom, tra cui Wacom Intous e Intous Pro, Bamboo Slate e Bamboo Folio, tutte proposte con il 17% di sconto.

Per conoscere tutti i dettagli della nuova offerta Juice per la scuola è possibile visitare questa pagina, oppure contattare via mail il negozio Juice più vicino partendo da questa pagina. Il negozio Juice online è disponibile da questa pagina, invece per l’elenco di tutti i negozi della catena Juice si parte da qui.