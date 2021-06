Juice sconta i Mac Intel con risparmi fino a 350 euro

Nei negozi della catena Juice, Apple Premium Reseller, e anche nel negozio online Juice tutti i Mac con processori Intel sono proposti in sconto con risparmi fino a 350 euro, anche con pagamenti in 10 rate senza costi né interessi. Sono disponibili tanti modelli e configurazioni, inclusi iMac, MacBook Pro 13” e 16 pollici e Mac mini: attenzione però, perché la promozione Juice rimane valida solo fino a lunedì 14 giugno.

Qui di seguito riportiamo alcuni esempi: MacBook Pro 13” con Intel Core i5 quad core da 2GHz, 16GB di memoria RAM e SSD da 512GB costa di listino 2.229 euro, mentre da Juice si compra a solamente 2.029 euro, oppure in 10 rate senza costi né interessi da 202,90 euro ciascuna. La stessa configurazione ma con SSD da 1 terabyte, con prezzo di listino di 2.459 euro, da Juice si compra a solamente 2.259 euro oppure in 10 rate da 225,90 euro sempre senza costi né interessi.

Disponibili anche MacBook Pro 16” con Intel Core i7 6 core da 2,6GHz con 16GB di RAM e SSD da 512GB: invece del prezzo di listino di 2.799 euro, da Juice si compra in sconto a 2.499 euro oppure in 10 rate da 249,90 euro al mese, senza costi e senza interessi. Il modello top MacBook Pro 16” con Intel Core i9 8 core da 2,3GHz, con 16GB di RAM e unità SSD da 1TB è a listino al prezzo di 3.299 euro, invece da Juice si compra a 2.999 euro, oppure in 10 rate da 299,90 euro al mese.

In sconto anche iMac 27” con Intel Core i5 6 core da 3,1GHz, con 8GB di RAM e SSD da 256GB a listino per 2.049 euro, invece da Juice si compra a 1.849 euro, oppure in 10 rate da 184,90 euro. Oltre agli iMac 27” disponibili anche in altre configurazioni, Juice sconta anche Mac mini con Intel Core i3 quad core da 3,6GHz, 8GB di RAM e SSD da 256GB in precedenza a listino al prezzo di 949 euro, da Juice è in sconto a 599 euro oppure in 10 rate da 59,90 euro. Il modello superiore con Intel Core i5 6 core da 3GHz, con 8GB di RAM e SSD da 512GB a listino per 1.359 euro, da Juice si compra a solo 1.199 euro, oppure in 10 rate senza costi né interessi da 119,90 euro al mese.

Ricordiamo che questa promozione Juice è valida solo sui prodotti disponibili a magazzino e solo fino a lunedì 14 giugno.

Il negozio Juice online è disponibile da questa pagina, invece per l’elenco di tutti i negozi della catena Juice si parte da qui.