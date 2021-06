macOS Monterey, gli sfondi da scaricare sul proprio Mac

Vi piace il nuovo sfondo del prossimo sistema operativo macOS Monterey? Lo abbiamo visto sfoggiare da Craig Federighi durante la Worldwide Developer Conference WWDC21, mentre mostrava al mondo come usare la funzione di Controllo Universale per usare la stessa tastiera e lo stesso mouse contemporaneamente con iMac, MacBook e iPad. Ebbene, quello sfondo, se non volete attendere il rilascio del sistema operativo fissato per questo autunno, potete scaricarlo e usarlo già oggi.

Grazie alla prima beta di macOS 12, gli sviluppatori possono già mettere alla prova questo nuovo sistema operativo e, con l’occasione, hanno ben pensato di estrapolare lo sfondo per metterlo a disposizione di tutti. Apple infatti ogni volta che lancia un sistema operativo, che sia quello di iPhone, iPad o del Mac, include sempre una nuova immagine di accompagnamento. Il problema è che chi non può installarlo perché magari il dispositivo che ha non è compatibile, non potrebbe neppure usare il nuovo sfondo, ufficialmente parlando. Ma trattandosi di una semplice immagine, grazie alla sua condivisione online da parte di chi ha accesso al sistema operativo, può essere tranquillamente salvata sui propri dischi e usata a piacimento.

Quello di macOS Monterey è uno sfondo dalle tonalità che virano tra il viola shocking e il rosa antico e mostra in silouhette le dolci curve di alcune montagne. Si tratta di un’immagine stilizzata, ma che rende bene l’idea di ciò che vi è rappresentato e con le sue tonalità rende l’aspetto del computer non solo moderno ma anche piuttosto rilassante.

Come dicevamo questa immagine è già stata estratta da macOS Monterey e pubblicata online: le sue dimensioni, pari a 6.016 x 6.016 pixel, fanno sì che possa essere utilizzata tranquillamente con qualsiasi dispositivo, non solo con i MacBook ma anche con gli iMac o, perché no, con un computer Windows che utilizza un monitor 4K. Ovviamente, essendo una fotografia e nulla più, nulla vieta di ritagliarla e usarla anche come sfondo per iPhone e iPad.

Visto che a partire da macOS Mojave esiste anche la “modalità Scura”, Apple ha anche realizzato la versione compatibile della stessa immagine, dove al viola si mischia il blu e il nero, conferendo così un aspetto notturno al profilo delle montagne. Di seguito i link per scaricare entrambe le versioni:

Per conoscere tutte le novità di macOS Monterey potete cliccare direttamente qui. Per sfogliare tutti gli articoli che riguardano gli annunci fatti durante la WWDC21 potete invece fare riferimento a questa sezione del nostro sito.