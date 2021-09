Juice sconta iPad e Mac per universitari e docenti

Grazie alla promozione Back to School di Juice, catena di negozi Apple Premium Reseller e anche nello store online Juice, il ritorno a scuola è più leggero, con sconti su iPad e Mac riservati a studenti universitari e docenti.

Per chi desidera la portabilità e la versatilità di iPad oppure tutta la potenza e la facilità d’uso di un portatile Mac, con la promozione Juice Back to School entrambi si possono acquistare con lo sconto del 10% sul prezzo ufficiale di listino: per chi lo desidera è anche possibile suddividere il costo in 20 rate più piccole, naturalmente senza interessi e senza costi aggiuntivi.

Ecco alcuni esempi degli sconti Juice per studenti universitari e docenti: iPad 10,2” a solo 350 euro invece del prezzo di listino di 389 euro: chi lo desidera può pagare solo 17,50 euro al mese per 20 mesi con la formula JuiceEvolution. iPad Pro da 11 pollici si compra a solamente 809 euro invece del prezzo di listino di 899 euro, oppure in 20 rate da 40,45 euro al mese cn JuiceEvolution.

Per chi invece necessita un computer leggero, potente e con autonomia lunghissima, MacBook Air M1 con gli sconti per docenti e universitari costa solo 1.043 euro invece del prezzo di listino di 1.159 euro, oppure in 20 rate da 52,15 euro al mese con JuiceEvolution. Con la stessa promozione in sconto anche MacBook Pro M1 a 1.331 euro invece del prezzo di listino di 1.479 euro, oppure in 20 rate da 66,55 euro al mese con JuiceEvolution.

La promozione è valida in tutti i negozi della catena Juice: i titolari della Carta del Docente possono accedere al sito web Juice, creare il buono e stampare il voucher, infine recarsi in uno dei negozi Juice per acquistare Mac, iPad e anche software. Sempre da Juice fino al 19 settembre è in offerta anche Microsoft Office Home & Student che invece del prezzo di listino di 149 euro si compra a solamente 99 euro.

Il negozio Juice online è disponibile da questa pagina, invece per l’elenco di tutti i negozi della catena Juice si parte da qui.