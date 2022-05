Juice, tre ragioni per scegliere l’usato certificato Juice

Per chi sta cercando un dispositivo o computer Apple a prezzo abbordabile i negozi della catena Juice Apple Premium Reseller, oltre che nello store Juice online, è disponibile l’usato Apple certificato, con garanzia Juice di 12 mesi.

Ogni prodotto viene controllato da tecnici certificati e testato accuratamente, non solo: tutte le riparazioni e le eventuali sostituzioni sono effettuate esclusivamente con batterie, display e altre componenti Apple sempre originali.

Juice garantisce tutti i prodotti usati o ex esposizione per 12 mesi dalla data di acquisto: chi lo desidera può estendere la garanzia per ulteriori 12 mesi in fase di acquisto. Tutti i prodotti usati vengono controllati e certificati: ogni prodotto segue un rigoroso controllo interno ed esterno e viene sottoposto a test di diagnostica Apple per verificarne eventuali anomalie. I controlli vengono eseguiti presso un Centro di Assistenza Autorizzato Apple da un tecnico certificato.

Vediamo alcuni esempi: iPhone 8 64GB grado A a partire da 229 euro, Apple Watch Series 5 Grado B a partire da 229 euro. Portatili Mac a partire da 599 € per MacBook Pro 13” Retina 3,1 GHz, 16GB di RAM e SSD 1TB grado B. Mac desktop a partire da 729 € per iMac 21,5” 3,1 GHz, 8 GB di RAM e SSD da 1 TB grado A.

Ricordiamo che nei negozi della catena Juice è possibile permutare anche il proprio usato. Chi è interessato può richiedere la permuta anche online se si sceglie come metodi di pagamento JuiceEvolution.

Tra le offerte in corso Juice propone il router portatile Netgear Nighthawk M1 a solamente 259 € invece del prezzo di listino di 329,90 suo. Apricancello smart SOLO 1Control a 84 € invece di 99 euro. Supporto da auto universale di Belkin a 29,90 euro, batteria esterna da 10.000 mAh di Belkin con connettore Lightning a 59,90 euro.

Il negozio Juice online è disponibile da questa pagina, invece per l’elenco di tutti i negozi della catena Juice si parte da qui.