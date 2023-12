Da Juice tutti i prodotti Apple in 20 rate, fatevi un regalo

Per le persone che contano o per voi stessi fatevi una sorpresa da Juice, catena di negozi Apple Premium Reseller e negozio online Juice, con tutti i prodotti Apple, accessori e gadget hi-tech con la possibilità di dilazionare il pagamento in 20 piccole rate mensili.

Grazie a questa promozione è possibile acquistare iPhone dei desideri: per esempio iPhone 15 Pro a partire da 1.239 euro oppure in 20 rate da solamente 61,95 euro al mese senza costi ne interessi con PagoDIL.

In alternativa è possibile pagare rate ancora più piccole per 20 mesi con la formula JuiceEvolution, con restituzione del dispositivo al termine, oppure passaggio a un nuovo modello, come l’utente preterisce. Con JuiceEvolution iPhone 15 Pro parte da solo 53,99 euro al mese.

iPhone 15 Plus da 979 euro si compra a 42,66 euro per 20 mesi con JuiceEvolution, oppure 48,95 euro al mese per 20 mesi con PagoDIL. Apple Watch SE alluminio argentato con cinturino Sport blu tempesta a 289 euro, in alternativa a 15,50 euro al mese con JuiceEvolution, oppure a 14,45 euro al mese con PagoDIL.

Apple Watch Series 9 alluminio mezzanotte con cinturino Sport loop mezzanotte a 459 euro, in alternativa a solo 21,31 euro al mese con JuiceEvolution oppure 22,95 euro al mese con PagoDIL.

L’elenco prosegue anche per Mac e iPad: MacBook Pro 14” M3 con CPU 12 core, GPU 18 core, RAM 18GB e archiviazione SSD 1TB a 3.099 euro, oppure in 20 rate da 154,95 euro con PagoDIL. MacBook Air 13” M2 CPU 8 core, GPU 8 core, AM 8 GB archiviazione 2256GB a 1.299 euro, oppure da 36,25 euro per 20 mesi con JuiceEvolution.

Nella vetrina online Juice e nei negozi della catena Apple Premium Reseller tante idee regalo di tecnologia tra sistemi audio Sonos, accessori e dispositivi per la domotica, videogiochi e tempo libero, sport e salute smart, fotografia e creatività, caricabetteria e tutti i migliori accessori e periferiche per l’universo Apple e hi-tech.

Il negozio Juice online è disponibile da questa pagina, invece per l’elenco di tutti i negozi della catena Juice si parte da qui.