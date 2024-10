Karfo Ecostar S1, la compostiera Smart per la cucina

Pubblicità

Se volete ridurre il vostro impatto ambientale, ecco un elettrodomestico davvero formidabile: Karfo Ecostar S1 è una compostiera da cucina ecologica e al momento la trovate in offerta online.

Questo strumento permette di trasformare gli scarti alimentari in compost in poche ore, riducendo il volume dei rifiuti fino al 90%. È ottimo per chi cerca una soluzione sostenibile e facile da utilizzare in casa, contribuendo a diminuire la quantità di rifiuti organici destinati alla discarica.

Uno dei principali vantaggi di questo modello è la rapidità del processo di compostaggio: in appena 2-5 ore trasforma una vasta gamma di scarti alimentari in compost pronto all’uso. Il consumo energetico è estremamente ridotto, meno di 0,8 kWh per ciclo, il che rende questa compostiera non solo ecologica ma anche economica in termini di consumo elettrico.

È compatibile con una grande varietà di rifiuti alimentari tra cui frutta, verdura, carne, pesce, uova, formaggi, pane e molto altro. È invece evitare di inserire materiali non adatti come oli da cucina, cioccolato, carta assorbente, ossa dure, segatura, noccioli di frutta e conchiglie. La compostiera è stata progettata per gestire solo specifici tipi di rifiuti organici, garantendo un compost di alta qualità.

L’interfaccia touch semplifica l’utilizzo del dispositivo: con un solo click è possibile avviare, fermare e monitorare il processo di compostaggio. La capacità di 2,5 litri è sufficiente per gestire una quantità notevole di scarti alimentari quotidiani, mentre il livello di rumore è inferiore a 50 dB, paragonabile a quello di una lavastoviglie in funzione, rendendola perfetta anche per l’uso in ambienti domestici.

La Karfo Ecostar S1 è dotata anche di un filtro ai carboni attivi che elimina eventuali odori durante il processo di compostaggio. Con le sue dimensioni compatte di 32 x 25 x 25 cm e un peso di 6 kg, si adatta facilmente a qualsiasi spazio, senza occupare troppo posto.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: vi costa intorno ai 339 €.

Quella in corso è una Offerta di Benvenuto, perciò il super-prezzo è valido soltanto per i nuovi clienti del rivenditore; tutti gli altri possono invece comprarlo al prezzo di listino.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

Le immagini presenti in questo articolo sono state messe a disposizione dall’inserzionista.