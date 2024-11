Offerte Black Friday arredo design Kartell: sedie, librerie, tavoli, console, lampade

Pubblicità

Tanto del catalogo di arredo design di Kartell è disponibile con uno sconto speciale al Black Friday di Amazon: abbiamo selezionato un campionario completo di oggi ma tante sono le varianti di colori e materiali per complementi d’arredo, librerie, lampade, tavoli, sedie sgabelli, tutti con design di qualità e materia prima d’eccezione. La novità di quest’anno è la presenza di diverse finiture realizzate con materiali ecosostenibili proveniente anche da riciclo.

Kartell, fondata nel 1949 da Giulio Castelli ha consolidato la fama del marchio tra gli anni 60 e 70 con l’esposizione nel 1972 presso il Museum of Modern Art di New York dedicata all’arredamento made in Italy: i pezzi presentati in quell’occasione, disegnati da Gae Aulenti, Ettore Sottsass, Marco Zanuso e Richard Sapper fanno tuttora parte della collezione permanente del museo.

Negli anni successivi hanno collaborato con Kartell nomi del calibro di Antonio Citterio, Ron Arad, Vico Magistretti, Philippe Starck, Piero Lissoni, Patrick Jouin, Marcel Wanders, Patricia Urquiola, Erwan e Ronan Bouroullec, Tokujin Yoshioka.

N.B. Le offerte citate molto spesso sono disponibili a tempo limitato e in quantità limitate. I prezzi riportati sono indicativi e possono subire variazioni nel corso dei giorni. Controllate sempre la corrispondenza tra prezzo originale e sconto

Decorazione

A 81,99 € invece di 102,44 € | sconto 20% – fino a 2 dic 24

Sto caricando altre schede...

A 108,99 € invece di 136,98 € | sconto 20% – fino a 2 dic 24

Sto caricando altre schede...

A 109,99 € invece di 133,09 € | sconto 17% – fino a 2 dic 24

Sto caricando altre schede...

A 96,99 € invece di 119,00 € | sconto 18% – fino a 2 dic 24

Sto caricando altre schede...

A 96,99 € invece di 122,09 € | sconto 21% – fino a 2 dic 24

Sto caricando altre schede...

Illuminazione

A 70,99 € invece di 90,00 € | sconto 21% – fino a 2 dic 24

Sto caricando altre schede...

A 94,99 € invece di 120,00 € | sconto 21% – fino a 2 dic 24

Sto caricando altre schede...

A 152,99 € invece di 191,98 € | sconto 20% – fino a 2 dic 24

Sto caricando altre schede...

A 196,99 € invece di 246,98 € | sconto 20% – fino a 2 dic 24

Sto caricando altre schede...

A 198,99 € invece di 250,00 € | sconto 20% – fino a 2 dic 24

Sto caricando altre schede...

A 200,99 € invece di 251,98 € | sconto 20% – fino a 2 dic 24

Sto caricando altre schede...

A 209,99 € invece di 264,00 € | sconto 20% – fino a 2 dic 24

Sto caricando altre schede...

A 211,99 € invece di 251,78 € | sconto 16% – fino a 2 dic 24

Sto caricando altre schede...

A 214,99 € invece di 270,00 € | sconto 20% – fino a 2 dic 24

Sto caricando altre schede...

A 230,99 € invece di 290,00 € | sconto 20% – fino a 2 dic 24

Sto caricando altre schede...

A 276,99 € invece di 347,00 € | sconto 20% – fino a 2 dic 24

Sto caricando altre schede...

A 294,99 € invece di 349,00 € | sconto 15% – fino a 2 dic 24

Sto caricando altre schede...

A 297,99 € invece di 363,09 € | sconto 18% – fino a 2 dic 24

Sto caricando altre schede...

A 326,99 € invece di 409,97 € | sconto 20% – fino a 2 dic 24

Sto caricando altre schede...

A 326,99 € invece di 410,00 € | sconto 20% – fino a 2 dic 24

Sto caricando altre schede...

A 380,99 € invece di 470,00 € | sconto 19% – fino a 2 dic 24

Sto caricando altre schede...

A 437,99 € invece di 523,00 € | sconto 16% – fino a 2 dic 24

Sto caricando altre schede...

A 446,99 € invece di 560,00 € | sconto 20% – fino a 2 dic 24

Sto caricando altre schede...

A 519,99 € invece di 549,98 € | sconto 5% – fino a 2 dic 24

Sto caricando altre schede...

A 888,99 € invece di 1113,00 € | sconto 20% – fino a 2 dic 24

Sto caricando altre schede...

Arredo

A 84,99 € invece di 101,00 € | sconto 16% – fino a 2 dic 24

Sto caricando altre schede...

A 104,99 € invece di 133,00 € | sconto 21% – fino a 2 dic 24

Sto caricando altre schede...

A 138,99 € invece di 172,00 € | sconto 19% – fino a 2 dic 24

Sto caricando altre schede...

A 176,99 € invece di 223,00 € | sconto 21% – fino a 2 dic 24

Sto caricando altre schede...

A 310,99 € invece di 390,00 € | sconto 20% – fino a 2 dic 24

Sto caricando altre schede...

A 385,99 € invece di 484,00 € | sconto 20% – fino a 2 dic 24

Sto caricando altre schede...

A 409,99 € invece di 512,54 € | sconto 20% – fino a 2 dic 24

Sto caricando altre schede...

A 750,99 € invece di 940,00 € | sconto 20% – fino a 2 dic 24

Sto caricando altre schede...

A 990,99 € invece di 1240,00 € | sconto 20% – fino a 2 dic 24

Sto caricando altre schede...

Arredo Camera da letto

A 84,99 € invece di 105,00 € | sconto 19% – fino a 2 dic 24

Sto caricando altre schede...

A 118,99 € invece di 146,00 € | sconto 19% – fino a 2 dic 24

Sto caricando altre schede...

A 155,99 € invece di 196,00 € | sconto 20% – fino a 2 dic 24

Sto caricando altre schede...

A 296,99 € invece di 373,00 € | sconto 20% – fino a 2 dic 24

Sto caricando altre schede...

A 296,99 € invece di 373,00 € | sconto 20% – fino a 2 dic 24

Sto caricando altre schede...

Arredo Living

A 64,99 € invece di 82,00 € | sconto 21% – fino a 2 dic 24

Sto caricando altre schede...

A 78,99 € invece di 96,00 € | sconto 18% – fino a 2 dic 24

Sto caricando altre schede...

A 84,99 € invece di 104,00 € | sconto 18% – fino a 2 dic 24

Sto caricando altre schede...

A 98,99 € invece di 125,00 € | sconto 21% – fino a 2 dic 24

Sto caricando altre schede...

A 118,99 € invece di 148,13 € | sconto 20% – fino a 2 dic 24

Sto caricando altre schede...

A 118,99 € invece di 150,00 € | sconto 21% – fino a 2 dic 24

Sto caricando altre schede...

A 137,99 € invece di 172,03 € | sconto 20% – fino a 2 dic 24

Sto caricando altre schede...

A 155,99 € invece di 192,80 € | sconto 19% – fino a 2 dic 24

Sto caricando altre schede...

A 155,99 € invece di 189,00 € | sconto 17% – fino a 2 dic 24

Sto caricando altre schede...

A 176,99 € invece di 222,00 € | sconto 20% – fino a 2 dic 24

Sto caricando altre schede...

A 192,99 € invece di 240,07 € | sconto 20% – fino a 2 dic 24

Sto caricando altre schede...

A 200,99 € invece di 253,00 € | sconto 21% – fino a 2 dic 24

Sto caricando altre schede...

A 252,99 € invece di 312,41 € | sconto 19% – fino a 2 dic 24

Sto caricando altre schede...

A 329,99 € invece di 413,99 € | sconto 20% – fino a 2 dic 24

Sto caricando altre schede...

A 566,99 € invece di 710,00 € | sconto 20% – fino a 2 dic 24

Sto caricando altre schede...

Arredo Dining