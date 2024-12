Black Friday, aspirapolvere a batteria Electrolux 300 a solo 99€

Pubblicità Un aspirapolvere maneggevole, senza fili e potente, prodotto da un grande marchio che va in sconto per il Black Friday. È di Electrolux, il EP31CB21GP o 300 che viene offerto a 99€. Stiamo parlando di un aspiratore a batteria che promette di raccogliere fino a 99% della polvere sulle superfici dure grazie ad una speciale architettura che lo rende perfetto per non disperdere nell’ambiente quello che raccoglie. È dotato di filtri lavabili in due fasi e di un contenitore per la polvere da 0,5L, queste caratteristiche facilitano la manutenzione quotidiana del dispositivo, garantendo prestazioni ottimali e una maggiore longevità rendendo la pulizia dell’aspirapolvere semplice e veloce. Essendo anche leggero offre l’opportunità di una pulizia versatile, raggiungendo tutti gli angoli della casa, anche sotto i mobili e in luoghi difficili da raggiungere. Grazie ai suoi accessori facili da fissare, questo dispositivo garantisce risultati impeccabili su tutte le superfici, dai pavimenti duri ai tessuti delicati. La batteria (rimovibile e ricaricabile) offre un’autonomia di 40 minuti, utili per coprire grandi aree senza essere costretti ad interrompersi o a cali di potenza. Il sistema ciclonico separa lo sporco dall’aria, consentendo all’aspirapolvere di mantenere prestazioni e aspirazione ottimali durante l’intero processo di pulizia. Questo aspirapolvere costerebbe 179 €. Per il Black Friday il prezzo è ridotto a 139 b€. Potete anche applicare in codice da 40€ che riduce il prezzo a solo 99 €.

