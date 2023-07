Anticipo Prime Day, Echo Show 10 con schermo motorizzato a solo 189,99€

Nojn poteva mancare in questo anticipo di Prime Day, lo sconto su Echo Show 10 di terza generazione (qui unboxing e impressioni del modello precedente); il più potente e completo degli Echo Show lo pagate solo 189,99 €

Per la terza generazione, Amazon ha reimmaginato l’utilizzo di Alexa sui dispositivi dotati di schermo. Il display da 10 pollici adattivo ruota in base alla posizione di chi lo sta utilizzando, indipendentemente dal punto della stanza in cui la persona si trova.

La nuova telecamera grandangolare da 13 MP in pratica regola l’inquadratura per mantenere sempre il soggetto in primo piano e al centro dell’immagine. Sono supportate le chiamate di gruppo ed è possibile chiedere ad Alexa di effettuare una videochiamata senza preoccuparsi di uscire dall’inquadratura perché, mentre ci si muove, anche il dispositivo ruota.

L’ultimo arrivato della gamma Echo è ovviamente progettato anche per l’intrattenimento. È possibile guardare programmi e film su Prime Video o Netflix direttamente dal dispositivo.

Grazie alla funzione Musica multistanza, si può ascoltare musica in tutta la casa, riproducendola contemporaneamente da più dispositivi Echo compatibili, anche in stanze diverse. Inoltre, sullo schermo HD si possono visualizzare gli appuntamenti programmati in agenda, controllare gli aggiornamenti meteo e personalizzare la lista della spesa, organizzando la propria giornata in maniera semplice con Alexa.

I doppi tweeter frontali e il potente woofer di cui è dotato, forniscono una elevata qualità del suono che si adatta automaticamente allo spazio. Inoltre, grazie al motore brushless, il sistema di rotazione è totalmente silenzioso.

Come gli altri dispositivi Amazon Echo, anche questo nuovo modello permette di controllare oltre 140.000 prodotti compatibili per la casa intelligente, incluse telecamere di sicurezza, luci, termostati e molto altro, semplicemente tramite la voce.

Attraverso l’app Alexa o altri dispositivi Echo Show è inoltre possibile utilizzare la telecamera del nuovo Echo Show 10 per monitorare la casa da remoto, ruotando anche il dispositivo di 360 gradi, per coprire così tutti gli angoli della stanza..

È costruito con il 30% di plastica riciclata, tessuto e alluminio pressofuso riciclati al 100%, compresi il cavo e l’adattatore ed è dotato della modalità Risparmio energetico che consente di risparmiare energia in modo intelligente durante i periodi di inattività, per tutta la durata del ciclo di vita del dispositivo. Tutti i materiali a base di fibra di legno utilizzati per la confezione provengono da foreste gestite in modo responsabile o da fonti riciclate.

Il nuovo Echo Show 269,99 euro, ma oggi e fino a mercoledì alla mezzanotte lo pagate solo 189,99€

