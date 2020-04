Kingston presenta l’SSD NVMe PCIe KC2500 iperveloce

Kingston ha annunciato KC2500, SSD di nuova generazione NVMe PCIe indicsato come ideale per desktop, workstation e sistemi destinati ad applicazioni di elaborazione ad alte L’SSD NVMe PCIe KC2500 offre prestazioni estreme grazie al controller Gen 3.0 x 4prestazioni (HPC). L’SSD NVMe PCIe KC2500 offre prestazioni elevate grazie al controller Gen 3.0 e alla memoria NAND TLC 3D a 96-layer. I dati del produttore riferiscono di velocità in lettura fino a 3.500MB/s e velocità in scrittura fino a 2.900MB/s.

KC2500 è disponibile in capacità fino a 2 TB in un formato compatto M.2 2880 che, secondo il produttore, offre maggiore flessibilità, accrescendo lo storage e risparmiando al contempo spazio fisico.

Il drive è dotato di funzioni di crittografia automatica che supportano la protezione dei dati end-to-end mediante tecnologia crittografica hardware XTS-AES a 256 bit, consentendo l’uso di software di produttori terzi con le soluzioni di gestione della sicurezza TCG Opal 2, come Symantec, McAfee, WinMagic e altre. L’unità KC2500 dispone anche di supporto per le funzionalità Microsoft eDrive, una specifica di sicurezza dello storage per BitLocker.

Il drive KC2500 è disponibile in capacità da 250GB, 500GB e 1TB. Il taglio da 2TB2 sarà disponibile a breve. KC2500 è coperto da una garanzia di cinque anni e supporto tecnico gratuito. I prezzi non sono stati comunicati.

Per conoscere tutto quello che c’è da sapere sulle unità SSD, fate riferimento a questo nostro articolo.