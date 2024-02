Kospet Tank S1 e T2, due smartwatch in offerta per tutte le occasioni

Se siete alla ricerca di smartwatch prestanti, ma da un costo accessibile, allora KOSPET potrebbe essere il brand di riferimento. Oggi in offerta due modelli TANK S1 e T2. Ecco prezzi e caratteristiche.

TANK S1

Con lo standard militare di protezione MIL-STD-810H, il KOSPET TANK S1 è uno smartwartch tanto robusto quanto dinamico. S1 è realizzato con lega di alluminio serie 6xxx e acciaio inossidabile 316L, rendendo lo smartwatch più sottile e resistente.

Con un diametro di 45 mm e un peso di 48 g, lo smartwatch è estremamente comodo e leggero da indossare.

Il KOSPET TANK S1 sfrutta il vetro Corning Gorilla Glass 3 ed è dotato di certificazioni 5 ATM e IP69K per la resistenza all’acqua. Con il suo display AMOLED sempre acceso da 1,3 pollici offre un’esperienza visiva più vivace e chiara, con contrasti ricchi e dettagli a schermo nitidi.

Ovviamente, si tratta di uno smartwatch adatto agli sportivi: grazie alle impostazioni predefinite permette di tracciare 70 modalità sportive.

KOSPET TANK S1 tiene traccia anche del sonno attraverso le principali fasi, compreso il sonno leggero, il sonno profondo e la fase REM. Ancora, monitora il battito cardiaco e l’ossigeno nel sangue 24/7, con avvisi in tempo reale ogni volta che la frequenza cardiaca si discosta dall’ intervallo normale.

Kospet Tank T2

Realizzato con corpo in metallo ad alta resistenza, KOSPET TANK T2 offre un display AMOLED da 1,43 pollici realizzato con materiali auto-luminescenti. Anche in questo caso, lo smartwatch propone impermeabilità 5 ATM.

Ancora, utilizza l’ultimo processore RealTek 8763EW con Bluetooth dual-mode, così che collegandosi all’app KOSPET FIT, è possibile effettuare chiamate tramite Bluetooth e ascoltare musica al polso.

Anche in questo caso KOSPET TANK T2 supporta fino a 70 modalità sportive ed è in grado di valutare il sonno nelle diverse fasi. Altresì, KOSPET TANK T2 è dotato di una batteria da 410 mAh con alta capacità, che garantisce una durata della batteria prolungata con oltre 50 giorni di standby e 10-15 giorni per un uso quotidiano.

Prezzi e disponibilità