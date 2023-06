Offerte KUMI tra smartwatch, occhiali e giveaway per vincerli

Se per voi l’orologio è quello con la cassa rotonda, allora adesso avete l’occasione di poter comprare in offerta uno smartwatch che non si discosta affatto da questo concetto: è il KUMI GW5 che, per pochi giorni, lo pagate la metà. Per gli amanti della cassa rettangolare invece c’è il KUMI KU6 Meta.

KUMI KU6 Meta

Come dicevamo chi preferisce un design in stile Apple Watch, allora potrebbe valutare l’acquisto del KUMI KU6 Meta, anche questo in offerta a metà prezzo.

Qui infatti la cassa (è da 46 mm ed è spessa solo 11,4 millimetri) è quadrata, così come lo schermo, rappresentato da un pannello TFT da 1,96″ risoluzione 386 x 320 pixel.

Ci sono centinaia di quadranti da poter scegliere, e poi la certificazione IP68 che ne assicura la resistenza perfino alle immersioni in acqua.

Come altri tiene traccia della frequenza cardiaca, della pressione e della saturazione del sangue, fornisce report sulla qualità del riposo, aiuta le donne nel tenere d’occhio il ciclo mestruale e ricorda a tutti di bere acqua e di fare del movimento se si sta fermi per troppo tempo.

La batteria è da 260 mAh, si ricarica in due ore e offre fino a una settimana di autonomia con un uso giornaliero oppure 25 se lasciato in standby.

C’è l’assistente vocale, il modulo NFC per aprire le porte avvicinandovi il polso, le chiamate HD tramite Bluetooth 5.2, la bussola, il tracciamento delle attività sportive e un sensore che riconosce quando è attaccato al polso, disattivando tutte le funzioni quando viene tolto.

Infine usa un cinturino da 22 mm e funziona con tutti gli smartphone con Android 4.4 oppure con gli iPhone a partire da iOS 9.0.

Se vi interessa lo trovate a 19,99 $ invece di 49,99 $ . L’offerta è valida fino al 18 giugno e la spedizione è compresa nel prezzo.

KUMI GW5

Il principale punto di forza di questo modello invece, che poi è quel che lo rende diverso da tanti altri, è proprio il design. La cassa, da 47 mm e di forma circolare, è molto sottile (11,3 millimetri compresi vetro e sensore sul fondello), rendendolo non solo accattivante alla vista ma anche comodo e per nulla invasivo, tanto che cinturino compreso (è da 22 millimetri) pesa soltanto 54 grammi. Per l’azienda è «leggero e comodo da indossare perché si adatta senza stringere».

Lo schermo è touch, da 1,39″, con pannello TFT di risoluzione pari a 360 x 360 pixel, e si può personalizzare scegliendo tra più di 100 quadranti, in modo da cambiargli l’aspetto in base al momento della giornata, all’outfit o più semplicemente al proprio gusto.

C’è una batteria da 300 mAh che si ricarica in due ore e promette dai 5 ai 7 giorni di autonomia in base all’utilizzo. E ci si può fare davvero di tutto, dal trasformarlo a una sorta di centro di controllo del cellulare per ricevere le notifiche e gestire le telefonate in HD tramite Bluetooth 5.2, a usarlo come un couch per gli allenamenti, con oltre 100 modalità sportive riconosciute automaticamente tra cui camminata, corsa, bicicletta, salto della corda, yoga, arrampicata, spinning, canottaggio, ellittica, basket, tennis e calcio.

Può poi tenere d’occhio la salute dell’utente monitorando frequenza cardiaca, pressione del sangue e saturazione, e poi per le donne aiuta a tenere d’occhio il ciclo mestruale mentre per tutti c’è il promemoria che invita a fare del movimento se si sta fermi per troppo tempo.

C’è l’assistente vocale e la certificazione IP68 per poterlo anche in piscina, e poi il modulo NFC per aprire le porte Smart. E ovviamente l’interfaccia è localizzata anche in lingua italiana.

Se siete interessati all’acquisto, allora sappiate che in questo momento è in sconto: invece di 59,99 $ potete risparmiare il 50% spendendo 29,99 $ €. L’offerta è valida fino al 18 giugno e la spedizione è compresa nel prezzo.

Meta V1

Se invece volete un gadget futuristico, ci sono gli occhiali Meta V1 in sconto che vi permettono di ascoltare la musica o le indicazioni GPS, nonché di interagire con l’assistente vocale senza dover parlare a un telefono o un orologio.

Sono occhiali da sole con lenti sostituibili esteticamente non diversi da quelli che trovate dall’ottico. La montatura è in plastica semitrasparente, lasciando intravedere i circuiti interni, ed è speciale perché incorpora microfoni e altoparlanti direzionati verso le orecchie in modo da farsi sentire chiaramente senza tuttavia ostruirle, così da avere comunque le orecchie pronte per captare qualsiasi suono ambientale.

La batteria è composta da due pezzi per un totale di 180 mAh che si ricaricano in circa due ore promettendo fino a 8 ore di autonomia.

Sono piuttosto leggeri (44,8 grammi) e si collegano allo smartphone tramite Bluetooth 5.0, con una certificazione IPX4 che assicura una solida resistenza in caso di pioggia.

Se li volete comprare, anziché 99,80 $ vi costano 43,90 $. L’offerta è valida fino al 18 giugno e la spedizione è compresa nel prezzo.

