Reddit farà pagare le API, protestano tutti, canale italiano incluso

r/italy è temporaneamente privato in protesta alla nuova politica di accesso alle API: è quanto si legge nella finestra in sovrimpressione che compare provando ad accedere al canale italiano su Reddit, quello in cui fino a poche ore fa era possibile discutere di tutto quel che succede nel nostro paese.

Il subreddit italiano è soltanto uno dei tanti che hanno chiuso le porte alla community in segno di protesta contro i cambiamenti imminenti che danneggiano principalmente gli sviluppatori di applicazioni che fanno uso dei dati di Reddit per poter funzionare.

