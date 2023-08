Kuu new xbook-3, il notebook super scontato a soli 180 Euro

l KUU New Xbook-3 è un laptop da 14,1 pollici che combina prestazioni ottimali con un design elegante e leggero. Con un prezzo scontato di 186,95 euro da invece di 375 euro rappresenta un’offerta imperdibile per chi cerca un dispositivo potente e affidabile.

Design grafico alla portata di tutti

Il KUU New Xbook-3 è progettato per soddisfare le esigenze dei professionisti del design grafico. Grazie alla sua capacità di gestire facilmente molteplici processi attivi, è l’ideale per chiunque lavori nel campo del design.

La sua potente configurazione garantisce che ogni task, dal più semplice al più complesso, venga eseguito con facilità e precisione.

Uno schermo che fa la differenza

Dotato di uno schermo FHD da 14,1 pollici con risoluzione 1920*1080 IPS, l’Xbook-3 offre una visione ampia e chiara, rimanendo visibile anche sotto una forte luce esterna.

Inoltre, la modalità notturna e le impostazioni di colore aiutano a ridurre l’affaticamento visivo, rendendo l’esperienza utente ancora più piacevole.

Con un design a micro bordo e un rapporto schermo del 89,2%, questo laptop offre una visione ininterrotta e immersiva.

Prestazioni senza compromessi

Al cuore del KUU New Xbook-3 c’è un potente chip J4125. Questo chip quad-core con quattro thread offre prestazioni eccezionali, con una frequenza massima che raggiunge i 2,5GHZ.

Che si tratti di compiti d’ufficio o di design, l’Xbook-3 gestisce tutto con velocità e fluidità.

Leggerezza e stile

Nonostante le sue potenti specifiche, l’Xbook-3 è sorprendentemente leggero e sottile. La sua configurazione potente è nascosta all’interno di un corpo elegante e essenziale, che non ne compromette la piacevolezza estetica.

Con un angolo di apertura e chiusura di 180°, offre una flessibilità senza precedenti, garantendo sempre la massima comodità.

Offerta

Non perdete l’occasione di acquistare il KUU New Xbook-3 a un prezzo scontato di 186 euro, rispetto al prezzo originale di 375 euro. Con prestazioni eccezionali, un design elegante e un prezzo imbattibile, è l’investimento ideale per chi cerca un laptop di alta qualità.