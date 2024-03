La batteria Baseus Adaman ricarica in emergenza anche un MacBook

Ormai il mercato è saturo di batterie d’emergenza (strumenti noti anche come PowerBank) utili per ricaricare uno smartphone anche in assenza di una presa di corrente. Ma di soluzioni come Baseus Adaman ce ne sono poche, e in tal caso vi consigliamo di approfittare dell’offerta in corso perché vi farà risparmiare il 30%.

Ciò che rende questa batteria diversa dalla maggior parte delle altre è la sua capacità di poter ricaricare in emergenza anche un MacBook: ciò significa approfittare della presa USB-C – utilizzabile anche in ingresso per ricaricare la batteria stessa – per allungare l’autonomia di un computer portatile di Apple, non certo per ricaricarlo ma per evitare che si spenga prima del previsto.

Costruttivamente è ottima perché presenta una robusta scocca in metallo, ed è dotata di tutte le tecnologie di ultima generazione in fatto di ricarica ad alta velocità nei confronti di smartphone, tablet e altri accessori come cuffie e lettori MP3, comprese le ultime Quick Charge 3.0 e Power Delivery.

In alternativa alla porta USB-C, come ingresso c’è anche una microUSB, meno efficace nella velocità di ricarica ma forse più facile quando si tratta di reperire un cavetto compatibile negli hotel; per l’uscita oltre alla stessa USB-C ci sono anche due porte di tipo USB-A, sicché in tutto si possono ricaricare fino a tre dispositivi contemporaneamente.

Mette a disposizione 20.000 mAh e c’è uno schermo per tenere d’occhio la percentuale di carica residua. Tutto questo in un peso che sfiora il mezzo chilo.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: questo significa che invece di 73,98 € , il prezzo con cui viene normalmente proposto online, potete risparmiare il 30% andando a spendere soltanto 51,78 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

