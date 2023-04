La bici elettrica CMACEWHEEL K20 ha la sella ultra-comoda

Se siete stati i fortunati possessori del mitico Si della Piaggio e volete rivivere un’esperienza simile ma col vantaggio dell’elettrico, sappiate che al momento è in sconto la bicicletta elettrica CMACEWHEEL K20 che ha una seduta altrettanto comoda e abbastanza spaziosa da poter permettere di portare con sé un passeggero.

Il suo punto di forza sta proprio nell’ampia sella, larga e lunga, che ricorda appunto quella di un motorino, e che di fatto rende confortevole gli spostamenti con questa bicicletta anche nei lunghi tragitti. E come dicevamo è abbastanza grande da poter ospitare un passeggero, per il quale sono predisposti dei piedini ripiegabili all’altezza della ruota posteriore, in modo da non lasciare le gambe penzoloni e rendendo quindi la guida molto più sicura.

Con luci LED anteriori e posteriori, ha una batteria che si può sganciare facilmente girando la chiave per ricaricarla direttamente in casa (ma si può ricaricare anche lasciandola in sede). Monta freni a disco e sospensioni idrauliche all’anteriore, e usa ruote fat con raggio da 20 pollici e larghe 4 pollici, abbastanza ampie quindi da garantire un certo livello di sicurezza ed elevata aderenza anche sui terreni dissestati e più pericolosi, come sabbia, fango e neve.

Sul manubrio c’è l’interruttore per accendere e spegnere le luci, il clacson e la manopola per accelerare, proprio come se fosse un motorino. Ed è anche piuttosto compatta: è lunga 178 centimetri e 110 al manubrio, mentre la sella è posizionata ad un’altezza di 85 centimetri.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto, allora sappiate che in questo momento è in sconto: invece di 1.559,99 $ potete risparmiare 400 $ spendendo 1.159,99 $.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.