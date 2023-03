La bici elettrica pieghevole PVY Z20 PRO è in offerta a metà prezzo

Volete una bicicletta elettrica che possa anche funzionare come un motorino? Allora perché non volgere lo sguardo verso la pieghevole PVY Z20 PRO che al momento, grazie ad un’offerta in corso, si compra alla metà del prezzo di listino.

Si tratta di una bicicletta che come dicevamo può essere facilmente riposta anche all’interno di un bagagliaio perché, dopo aver ripiegato il manubrio e il telaio, occupa uno spazio di soli 89 x 65 x 38 centimetri. Grazie al telaio in alluminio è anche abbastanza leggera (22 chili) in modo da poterla agilmente sollevare per superare una scalinata oppure nel sali-scendi dall’autobus.

Monta ruote da 20 pollici con freni a disco sia all’anteriore che al posteriore, e un ammortizzatore frontale per dissipare parte delle vibrazioni, e il motore da 500 Watt è in grado di spingere anche su salite con pendenza di 25°.

È progettata per piloti alti tra i 165 e i 190 centimetri e per un peso massimo complessivo (tra persona ed eventuali zaini) di 120 chilogrammi e ha un cambio Shimano a 6 marce per adattare il tipo di forza da esercitare sui pedali al percorso.

La velocità massima di percorrenza è di 25 chilometri orari quindi è assolutamente in regola con le norme attualmente vigenti nel nostro paese e l’autonomia offerta dalla batteria – che si ricarica in circa 6 ore – arriva anche a 100 chilometri. Tutto dipende dal tipo di modalità selezionata: se si sceglie la pedalata assistita, la bicicletta promette appunto da 80 a 100 chilometri di autonomia, se invece si viaggia in Full Electric allora scenderà a 50-60 chilometri con una sola carica.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto, la trovate attualmente in sconto: invece di 1609,12 € risparmiate il 53% pagandola 758,84 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.