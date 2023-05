Smartmi Air Circulator è il ventilatore Xiaomi con supporto HomeKit e batteria

Con HomeKit e una batteria integrata, il ventilatore Smartmi Air Circulator si candida ad essere una delle migliori soluzioni per affrontare i caldi giorni estivi in arrivo. Si tratta di un ventilatore smart, compatibile con HomeKit e che si potrà controllare da smartphone e da remoto.

A partire dall’estetica, Smartmi Air Circulator si propone come un ventilatore assolutamente compatto, che misura 325 mm × 340 mm × 990 mm e con un peso di appena 3,8 kg che lo rende assolutamente facile da posizionare in casa, potendolo spostare da stanza a stanza.

A dispetto delle sue dimensioni contenute, Smartmi Air Circulator è in grado di offrire un flusso d’aria potente che potrà coprire ambienti di medie e grandi dimensioni, non solo grazie al suo movimento orizzontale, ma anche in verticale. Smartmi ha chiamato questa funzione “brezza dinamica basata sull’intelligenza artificiale”, che garantisce una circolazione dell’aria uniforme e confortevole.

Caratteristiche tecniche

Un altro punto di forza del ventilatore Smartmi, come sottolinea anche smartapfel, è la sua versatilità nell’uso. Grazie al Wi-Fi integrato e alla batteria da 5200 mAh, lo si potrà utilizzare – pubblicizza la società – fino a 24 ore, senza necessità di collegarlo alla corrente. Ovviamente, questa autonomia si raggiunge impostando il ventilatore alla minima velocità, mentre alla massima potenza offrirà comunque fino a 2 ore di fresco. Peraltro, propone una base di ricarica magnetica, che semplifica la ricarica del ventilatore quando necessario.

La base in alluminio del ventilatore ospita un display LED che mostra la velocità del flusso d’aria e la modalità di funzionamento attiva. Inoltre, nella parte inferiore del ventilatore, un LED indica lo stato della carica della batteria, elemento da non trascurare, dato che in passato ventilatori simili non proponevano stranamente questo dato.

Per sfruttare appieno le potenzialità del ventilatore Smartmi sarà possibile utilizzare l’app Smartmi Link, che consentirà anche di effettuare aggiornamenti firmware over-the-air (OTA) e di regolare la modalità di funzionamento del ventilatore. Tra le varie modalità di funzionamento sarà possibile scegliere quella vento diretto, vento naturale o una modalità automatica basata sulla temperatura.

Supporto Homekit e assistenti vocali

Ancora, l’integrazione con altri dispositivi è uno dei punti di forza del Smartmi Air Circulator. Oltre a controllarlo tramite l’app Smartmi Link, sarà possibile anche integrare il ventilatore all’interno di HomeKit, potendolo dunque controllare tramite l’app Casa di Apple.

Inoltre, è compatibile anche con Google o Alexa, così da poterlo controllare tramite comandi vocali.

A tutto questo si aggiunge la presenza di un telecomando in confezione, che funziona a una frequenza di 2,4 GHz e che dunque permette di utilizzarlo anche senza connessione a internet e senza il supporto di assistenti vocali.

Prezzo e disponibilità

Sebbene non sia ancora disponibile in Italia, il prezzo di listino e di 249 dollari. In ogni caso, se volete prepararvi al meglio per l’estate, sono tanti i ventilatori simili per design e funzioni. A questo indirizzo trovate una selezione dei migliori.