La bicicletta elettrica YYG ZM21 sembra un motorino

La comodità di un motorino con le regole e le prestazione di una bicicletta elettrica: il meglio dei due mondi è ben racchiuso in YYG ZM21, una bici elettrica che sembra una piccola moto e che al momento potete comprare in offerta quasi a metà prezzo.

A vederla neppure sembra una bicicletta: ha infatti l’aspetto di una moto naked, principalmente per il faro LED anteriore molto grande e di forma circolare, per la curvatura del manubrio, le ruote con largo battistrada e una sella ampia e lunga abbastanza da poter sostenere anche un passeggero, che viene agevolato anche dalle pedane posizionate al livello della ruota posteriore.

Eppure è una bicicletta elettrica in tutto e per tutto, perché ci sono i pedali e la velocità è limitata ai 25 chilometri orari, il massimo consentito dalle nostre leggi per far sì che il veicolo rientri in questa categoria, eliminando quindi anche l’obbligo di casco.

È una bici elettrica con pedalata assistita, ma chi vuole può anche attivare all’occorrenza la modalità Full Electric che permette di accelerare e spostarsi senza dover neppure pedalare: si dovrà rinunciare a un po’ di autonomia (promessi 55 chilometri contro i 65 in modalità assistita) ma è sicuramente molto più comodo, specie se si viaggia in due.

Come dicevamo le ruote sono sovradimensionate rispetto a quelle di una bicicletta elettrica: monta infatti pneumatici fat da 20 pollici e larghi 4, quindi grandi abbastanza da assicurare una elevata aderenza anche sul bagnato e su altri particolari terreni, come fango, sabbia e neve.

Il motore è da 1.200 Watt, il triplo più potente rispetto ai soliti 400 Watt che troviamo in larga parte delle biciclette elettriche, e ciò gli consente di spingere appunto un peso maggiore (fino 150 chili) e su strade con una pendenza massima di 25°.

Il telaio è costruito in lega di alluminio e ci sono ammortizzatori idraulici all’anteriore e doppio ammortizzatore a molla al posteriore. E poi come dicevamo luci LED anche sul retro. Infine, la batteria è posizionata sotto la sella: è di forma cilindrica e si può estrarre con la chiave per ricaricarla comodamente a casa (ci vogliono circa 8 ore se è completamente scarica).

La promozione

Se siete interessati all’acquisto, allora sappiate che in questo momento è in sconto: invece di 2.744.73 € potete risparmiare il 44% spendendo 1.546,20 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.