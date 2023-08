La Citroën Ami si acquista anche da MediaWorld

Citroën continua a distinguersi come brand anticonformista estendendone la particolarità anche a modalità e luoghi di acquisto delle vetture. Il marchio francese ha infatti stipulato un accordo con MediaWorld, uno dei più importanti gruppi di elettronica a livello globale la partnership prevede la possibilità, di acquistare la Citroën Ami – 100% ëlectric (qui la nostra recensione) anche presso il MediaWorld Technology Village di Milano, in Viale Certosa o tramite il sito online MediaWorld.it.

La partnership prevede la presenza di Citroën Ami – 100% ëlectric in esposizione presso il MediaWorld Technology Village di Milano, sito in Viale Certosa, posizionata all’interno di uno spazio brandizzato e completamente dedicato alla nuova cooperazione. Il punto vendita è completato da postazioni comprensive di QR code dedicato, attraverso il quale gli interessati hanno la possibilità di ordinare online la vettura.

Presso il sito di viale Certosa è anche presente una AMI CARGO che supporterà il servizio di delivery a casa dei Clienti MediaWorld garantendo il trasporto e la consegna “sostenibile”.

Per il lancio dell’iniziativa è previsto un vantaggio esclusivo, ovvero la garanzia “MY AMI CARE” per 36 mesi compresa nel prezzo di Citroën Ami – 100% ëlectric.

Citroën Ami – 100% ëlectric è presentata come “soluzione anticonformista” di mobilità adatta ai più giovani. Si può infatti guidare a partire dai 14 anni, con l’unico vincolo di aver conseguito patentino AM. Con zero emissioni di CO2, il veicolo offre un’autonomia fino a 75 km grazie ad una batteria da 5,5 kWh agli ioni di Litio, che si ricarica in 3 ore con una presa elettrica standard da 220V mediante il cavo previsto a bordo.

