La lampada LED ad anello Andoer che vi regge lo smartphone in offerta su eBay a 15,99 euro

Un’idea semplice, ma di particolare effetto. Andoer lancia la lampada a LED, con forma ad anello, che si unisce ad un secondo braccio per reggere lo smartphone. Un modo semplice per illuminare la vostra scrivania, e tenere in ordine il proprio device. Al momento in offerta su eBay costa appena 15,99 euro.

Si tratta di un prodotto 2-in-1, dove la prima funzione è quella di lampada da scrivania. L’anello contiene LED che possono illuminare con 3 diversi tipi di temperatura colore, e ben 10 livelli di luminosità, per soddisfare le diverse esigenze di illuminazione, anche in considerazione della luce ambientale.

Il secondo braccio, che può essere regolato come il primo, funge da supporto per lo smartphone, e si adatta alla maggior parte dei device la cui larghezza sia compresa tra 5,8 e 8 cm.

Il braccio in metallo può essere regolato in modo flessibile in diverse direzioni, così da orientare a proprio piacimento, sia lo smartphone, che il fascio luminoso. Il morsetto alla base, invece, permette di agganciarsi sulla scrivania in modo stabile.

La lampada Andoer è fatta principalmente di lega di alluminio e propone una lunghezza braccio del braccio con LED di 55 cm, mentre quello per il supporto smartphone è di 35 cm. Come già accennato, il fascio luminoso può essere impostato su tre diverse temperature di colore, caldo, bianco, caldo e bianco.

Al momento la lampada LED Andoer 2-in-1 si acquista su eBay in offerta a 15,99 euro. Clicca qui per comprare.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.