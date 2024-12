La Repubblica Democratica del Congo contro Apple per l’estrazione di minerali

Pubblicità

La Repubblica Democratica del Congo (RDC) ha citato in giudizio Apple e le sue filiali francesi e belga accusate di sfruttare minerali di conflitto, materie prime che provengono da aree in cui è in corso un conflitto e che influiscono sull’estrazione e sul commercio di tali materiali.

I minerali in questione sono lo stagno, il tantalio, il tungsteno (le “3 T”) e l’oro che vengono estratti nel Congo orientale e sono presenti in tutti i prodotti elettronici di consumo, così come nei prodotti di settori quali gioielleria, settore automobilistico, aerospaziale, delle attrezzature mediche e in molti altri.

L’azione legale è frutto di un ammonimento che ad aprile dello scorso anno era stato formulato dal governo della RDC: un gruppo di legali internazionali in nome e per conto dello Stato congolese aveva inviato un elenco di domande a Apple, esigendo risposte entro tre settimane.

“È evidente che il gruppo Apple, Apple France e Apple Retail France sanno perfettamente che la loro catena di approvvigionamento di minerali si basa su atti illeciti sistemici”, si legge nella denuncia in Francia.

Negli ultimi report relativi ai materiali da conflitto, Apple dichiara che lo scorso anno ha delistato dalla catena logistica 14 fonderie e raffinerie che hanno rifiutato di sottoporsi ad audit o che non rispondevano alle esigenze dell’azienda in materia di approvvigionamento responsabile, affermando di non on aver “trovato alcun motivo ragionevole per concludere che una delle fonderie o raffinerie [partner] al 31 dicembre 2023 abbia finanziato direttamente o indirettamente gruppi armati nella RDC o in un paese vicino. Apple si è inoltre impegnata a utilizzare il 100% di cobalto riciclato nelle sue batterie entro il 2025.

La RDC accusa Apple e i suoi fornitori utilizzare una certificazione denominata ITSCI (un programma di controllo sull’estrazione e commercializzazione dei minerali) ritenuta non affidabile, indicata come “un paravento per presentare falsamente la sua catena di approvvigionamento come pulita”.

Robert Amsterdam, avvocato che esercita negli USA per conto della RDC, ha dichiarato a Reuters che le denunce in Francia e Belgio sono solo le prime contro un grade gruppo tecnologico e che altre “a raffica” arriveranno con destinatari altri big del settore.

Avvenire spiega che la gran parte del commercio avviene sotto forma di contrabbando. Le principali zone minerarie del Congo sono il Katanga, nella parte meridionale, e il Kivu nella parte orientale. Nel Katanga si estraggono principalmente cobalto e rame, nel Kivu coltan, oro e diamanti. Le fonti ufficiali stimano che complessivamente il settore minerario contribuisce al 18% del prodotto lordo congolese, ma molti pensano che si tratti di un dato sottostimato considerato che in Congo una parte cospicua dell’attività estrattiva avviene in maniera informale.

Non è la prima volta che Apple è accusata di usare “minerali di conflitto”, provenienti da zone del mondo in cui sono in corso conflitti e che influiscono sull’estrazione e sul commercio degli stessi. La commercializzazione di questi minerali è una importante fonte di finanziamento per i signori della guerra nella regione della Repubblica democratica del Congo e comporta un aumento della violenza che affligge la regione da decenni.

Apple effettua ogni anno degli audit, impegnandosi a ottenere materiali Conflict-free e fa parte della Public-Private Alliance for Responsible Minerals Trade, un’iniziativa congiunta con cui governi, imprese e privati affrontano il problema dei cosiddetti “minerali insanguinati” nella Repubblica Democratica del Congo. Più volte ha interrotto rapporti di lavoro con fornitori dell’area geografica in questione, rilevando preoccupazioni per le loro attività minerarie in aree di conflitto armato.