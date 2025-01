La serie civile MatixGO di BTicino carica con USB fino a 63 W direttamente a muro

Pubblicità

Il marchio italiano leader nella Smart Home Bticino aiuta case e ufficio a rendere disponibili sorgenti di alimentazione sempre più potenti con i nuovi caricatori USB MatixGO da 63 W a due porte.

MatixGO è la linea civile più recente targata BTicino, presentata ormai un anno e mezzo fa e pensata per rispondere alle esigenze di ogni tipologia installativa, per una gestione completa di tutte le funzioni dell’impianto elettrico anche in ambienti diversi dalla casa privata.

Le prese vengono lanciate sul mercato in occasione dell’uscita del nuovo catalogo MatixGO, che si arricchisce di prodotti e funzionalità rinnovate per l’installatore ma anche in modo da rispondere alle esigenze del consumatore finale.

La novità delle nuove prese consiste nella possibilità di ricarica di dispositivi elettronici quali laptop, smartphone, tablet e powerbank senza il bisogno del trasformatore: si collega semplicemente il cavo USB alla presa e la ricarica avviene senza l’utilizzo di dispositivi ulteriori, con facilità e senza ingombri, risultando inoltre molto più potente di una ricarica tramite USB tradizionale. Il prodotto è disponibile nella versione bianca o grigia.

Oltre alle novità MatixGO, BTicino presenta un’ampia e rinnovata gamma di prodotti adatti agli uffici, in grado di offrire un’integrazione sia dal punto di vista estetico che di funzionalità.

Uno dei prodotti più venduti anche presso i nostri lettori sono sicuramente le multiprese BTicino, disponibili in 9 versioni con prestazioni e accessori differenti, sono in grado di rispondere a tutti i bisogni di chi lavora alla scrivania. In particolare, il modello Stardesk è disponibile nelle varianti color bianco e nero, ed è dotato di due prese USB, di cui una con tecnologia Quick Charge per una ricarica il 75% più veloce.

I prodotti Btcino sono disponibili sia presso i grandi retail che i negozi fai-da-te che presso tutte le elettroforniture. Per tutte le informazione su Matix Go vi rimandiamo a questa pagina del sito di Btcino. Trovate i prodotti BTcino anche su Amazon.