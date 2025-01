Con iOS 18.2 e Truecaller mai più chiamate spam su iPhone

Pubblicità

Per anni gli utenti iPhone hanno invidiato ad Android alcune funzioni nell’uso di Truecaller, l’app di identificazione chiamate più popolare al mondo, che permette di evitare chiamate spam: tuttavia, con l’aggiornamento a iOS 18.2, Apple ha introdotto un’importante novità che consente a Truecaller di offrire finalmente l’identificazione delle chiamate in tempo reale anche su iOS.

Mentre da tempo Truecaller su Android confronta il numero di telefono con un database online di chiamate spam e truffe, fornendo avvisi in tempo reale e bloccando automaticamente le chiamate indesiderate, su iPhone non era possibile.

Questo perché le restrizioni di Apple sulla privacy impedivano alla versione iOS di funzionare allo stesso modo, poiché il numero di telefono in arrivo era considerato un dato personale e non poteva essere inviato ai server di Truecaller.

Per aggirare queste limitazioni, l’app su iOS scaricava periodicamente database offline con numeri sospetti, un metodo meno efficace che spesso lasciava passare chiamate indesiderate.

La soluzione introdotta da iOS 18.2

Con iOS 18.2, Apple ha introdotto l’API Live Caller ID Lookup, una tecnologia che consente di identificare le chiamate in tempo reale senza compromettere la privacy degli utenti. Il numero di telefono viene crittografato direttamente sul dispositivo, inviato in forma protetta ai server di Truecaller e poi decifrato localmente per mostrare l’ID chiamante.

Truecaller è la prima azienda al mondo a implementare su larga scala la crittografia omomorfica per il servizio di identificazione chiamate. Questo aggiornamento permette di sfruttare l’intelligenza artificiale dell’app e il vasto database globale, garantendo un’identificazione più accurata anche su iPhone.

Oltre all’identificazione in tempo reale, il nuovo aggiornamento introduce il blocco automatico delle chiamate spam, una funzionalità richiesta da tempo dagli utenti iOS. Inoltre, è ora possibile cercare tra le chiamate identificate in precedenza, fino a 2.000 numeri memorizzati nella cronologia delle chiamate recenti.

Nel frattempo, Truecaller ha anche aggiornato l’interfaccia su iOS, mostrando ora il nome del chiamante in grassetto sopra il numero, mentre il team sta ora lavorando per introdurre il supporto alle immagini nei contatti identificati.

L’aggiornamento di Truecaller per iOS 18.2 è in fase di rilascio globale. E’ disponibile una versione gratuita dell’app che permette di identificare le aziende verificate, mentre per accedere a tutte le funzionalità avanzate è necessario un abbonamento premium. Le opzioni di abbonamento per l’Italia partono da 3,99 euro al mese.

Come abilitare la nuova funzionalità

Per usufruire dell’identificazione in tempo reale su iPhone, è necessario seguire questi passaggi:

1. Assicurati di avere la versione 14.0 o successiva di Truecaller.

2. Andare su Impostazioni > Telefono > Blocco chiamate e identificazione.

3. Abilitare tutte le opzioni di Truecaller e riaprire l’app.

Per tutti gli aggiornamenti di iOS 18 si parte da questa pagina, invece per le novità sull’universo Android rimandiamo alla sezione dedicata di macitynet.