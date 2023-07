MatixGO è la nuova serie civile sostenibile Bticino anche in versione smart

Non è semplice dare nuova vita ad un prodotto diffusissimo in tante case italiane ma Bticino con il progetto MatixGO aggiorna la sua serie Matix rapportandosi alle richieste di design, versatilità e sostenibilità che qualunque nuovo prodotto, anche nel campo elettrotecnico oggi deve avere e ovviamente anche in versione connessa.

Con lo slogan “Ha tutte le risposte” In queste settimane Bticino ha presentato prima agli operatori del settore e poi alla stampa la il suo progetto MatixGo (serie civile, come vedremo è un termine un po’ restrittivo) che comprende un ridisegno radicale degli elementi che vanno incassati nella muratura sia delle placche vanno a ricoprirli, dei frutti che vanno inseriti e pure degli elementi per l’installazione all’esterno e delle relative protezioni introducendo anche nuovi tipi di attuatori e di box per l’inserimento in case ed ufficio con un’occhio particolare allo smart working.

Ma andiamo in ordine e vediamo da vicino MatixGO, il progetto di una Bticino, ramo italiano della multinazionale Legrand, in continua crescita con 230 distributori e 65.000 installatori nel nostro paese, una attività multicanale che si basa anche sulla grande distribuzione e l’e-commerce.

MatixGO si basa sulla semplicità e parte dai classici frutti bianco-lucidi nella versione basculante e si duplica nella nuova versione grigio opaco con comandi assiali (e attrezzabili con LED) ovviamente coniugati in tutte le opzioni di interruttori, dimmer, prese di alimentazione anche USB tasti per casa, ufficio e ospitalità.

Il supporto

La prima componente di MatixGO che si evolve è il frutto che diventa più semplice e versatile grazie all’abbinamento di due materiali: il frame rigido e la cornice flessibile in gomma tecnica che si adatta anche a muri irregolari e aumenta l’impermeabilità dell’insieme funzionando come una sorta di O-ring: grazie anche al bimateriale è facile impiegare il supporto anche nelle installazioni da esterno ma questo aspetto lo vedremo in seguito. L’altra evoluzione del supporto è che permette l’aggancio e lo sgancio dei frutti dal fronte e lo sgancio dal retro.

Il nuovo supporto permette un facile e veloce centraggio delle viti e dei tasti, un più semplice riposizionamento sul muro. L’allineamento delle funzioni non ha problemi grazie agli ammortizzatori in gomma che segnano e scanalano il supporto su ogni lato della cornice.

Tutte le placche compresa la BIO

A disposizione almeno in questa prima fase di lancio ci sono tredici finiture che vanno dal materico al colorato con finiture che saranno apprezzate dai progettisti e dai clienti finali visto che sposano le ultime tendenze in fatto di colori e materiali e possono combinarsi con i frutti sia bianchi che grigi.

La placca ha una discreta profondità che disegna un elemento ad arco in verticale e orizzontale e che aiuta a gestire l’inserimento sul supporto in 3 differenti scatti in profondità che possono mettere in rilievo o meno i frutti presenti all’interno della cornice.

Le placche sono disponibili nelle versioni Ivory, Ritual, Sand, Carrara, Aluminum, Steel, Black Nickel, Agave, Tortora, Blue e nella finitura che è una novità assoluta: la prima placca completamente BIO che vedete qui sotto. I’m nature è la prima placca completamente biodegradabile e riciclabile al 100% costituita solo da plastiche riciclate non derivanti dal petrolio ed è pure compostabile.

Sostenibilità globale dai materiali al packaging

MatixGO sposta il concetto di sostenibilità a tutti i livelli con una riduzione complessiva del 24% di CO2 in tutto il processo dalla produzione alla distribuzione e comprende la realizzazione con prodotti riciclati (27%), packaging in carta e cartone proveniente da da fonti sostenibili e riciclabili al 100%, il supporto è realizzato con materiali al 90% riciclati e 100% riciclabili e può valersi di una placca al 100% biologica.

Le nuove torrette e i box per esterno

La nuova serie MatixGO e in particolare IdroGO per esterno va a sostituire il vecchio Idrobox con un sistema modulare e componibile che prevede scatole IP40 con gomma posteriore e membrane elastiche per gestire inserimenti e raccordi, scatole stagne IP50 che con l’aggiunta di un semplice comperio diventano waterproof IP55 e sono pure orientabili in qualsiasi direzione.

Nuova anche la gamma di torrette per installazioni a pavimento anch’esse espandibili e impilabili.

Nuovi frutti sicuri per tutte le installazioni

In MatixGO non mancano i frutti dedicati agli ospedali o alle installazioni per comunità e luoghi pubblici realizzati con materiali batterici, placche antirimozione, comandi touchless e comandi di segnalazione fuori porta con illuminazione a colori variabili.

Tutto il mondo smart anche su MatixGO

Tutta la seerie MatixGO funziona con la tecnologia Netatmo come le serie civili LivingNow, Living Light e Matix con un un gateway che funziona sia a livello locale che su internet grazie alla radio Zigbee e Wi-Fi e che abbiamo provato su queste pagine: anche qui ci sono 8 scenari a disposizione con due tasti dedicati (entra-esci e giorno-notte) e accessori per gestire anche in modalità wireless gli altri 4 scenari.

Ovviamente funzionano sia gli accessori discreti come le prese comandate che quelli da quadro DIN (lo stesso gateway e tutta la gestione dei consumi e carichi) e la possibilità di controllare direttamente le lampade zigbee come quelle di Ikea e Philips Hue.

Ci sono anche “ragnetti” per l’apertura di cancelli e porte garage installabili in box stagni o in cascata a comandi ad impulso.

Ovviamente l’impianto smart può essere comandato senza alcun ausilio informatico ma pure con uno smartphone ed integrabili con Homekit, Alexa e Asssistente Google e via comandi diretti che controllo vocale.

L’applicazione Home + Control App integra anche la gestione della temperatura con i termostati Netatmo e Bticino, la possibilità di un totale controllo dei consumi energetici o della pianficazione programmata di luci, tapparelle anche per la simulazione della presenza in casa.

Arriva poi un nuovo comando wireless IP55 senza batteria con cui potete attivare qualsiasi collegamento senza cavi e posizionarlo pure all’esterno dell’abitazione.

Già pronta per l’installazione

La nuova serie è gia disponiibile sul mercato presso i migliori installatori e presto arriveranno anche i kit domotici per chi volesse aggiungere le funzionalità smart anche in un secondo momento: basterà aggiungere un gateway, un pulsante entra-esci e sostituire i frutti che si vogliono rendere connessi e/o aggiungere i comandi senza cablaggio fisico basati su Zigbee. I costi della serie in versione bianca sono paragonabili a quelli della corrente versione Matix.

Per maggiori informazioni vi rimandiamo alla sezione del sito di Bticino dedicata a MatixGO.