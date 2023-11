La soundbar Redmi TV è scontata del 79%

Se da tempo desideravate potenziare l’audio della vostra TV per film con effetto cinema, questo è il momento giusto per acquistare la soundbar che fa per voi: c’è infatti un forte sconto sulla Redmi TV che, per poche ore, vi costa soltanto 39,99 €.

È un modello di ultima generazione caratterizzato da un design lineare e minimalista, con una struttura costruita principalmente in metallo.

È lunga 78 centimetri, perciò la potete accostare bene a qualsiasi TV dai 40 pollici in su, e grazie agli accessori in dotazione si può eventualmente fissare anche a parete (altrimenti potete semplicemente appoggiarla sullo stesso mobile in cui è poggiato il televisore).

Potete collegarlo al TV tramite la classica presa AUX (spinotto jack da 3,5 millimetri) oppure via S/PDIF. Per i televisori moderni c’è anche il Bluetooth 5.0, tecnologia che potete eventualmente usare anche per collegare un PC e amplificare la musica dei videogiochi, oppure smartphone e tablet per musica e film in streaming.

Monta altoparlanti da 30 Watt complessivi e si può controllare facilmente attraverso la pulsantiera integrata ad una delle due estremità. Purtroppo pare che in confezione non ci sia un telecomando, tuttavia non è un vero e proprio malus in quanto dopo averla accesa e impostato il livello massimo del volume si potrà tranquillamente regolare quest’ultimo attraverso il telecomando del TV o del dispositivo collegato.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: questo significa che invece di 189,99 € , il prezzo con cui viene normalmente proposto online, potete risparmiare il 79% andando a spendere soltanto 39,99 €. Tutto questo include la spedizione gratuita e completata in tempi rapidi visto che i magazzini si trovano in Europa.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.