USA-Cina, Tim Cook alla cena con Xi a San Francisco

Il presidente cinese Xi Jinping ha avuto ospiti a cena mercoledì 15 novembre in un hotel di San Francisco, una cena organizzata per inviare un messaggio al meglio delle imprese statunitensi: la Cina è un grande mercato ed è vostra amica.

Alla cena in questione era presente il CEO di Apple, Tim Cook. Non è la prima volta che l’amministratore delegato di Apple incontra Xi ma è interessante notare che Cook era uno dei pochi invitati legati al mondo IT, insieme a patron di Tesla Elon Musk.

“La Cina non sta cercando di aumentare la sua sfera d’influenza e non parteciperà a guerre né calde né fredde in nessun paese”, ha assicurato Xi.

La cena si è svolta a San Francisco dopo un faccia a faccia con il presidente statunitense Joe Biden; stando a quanto riferisce Bloomberg, erano presenti 21 ospiti; tra questi, oltre ai citati Cook e Musk, anche Albert Bourla di Pfizer, tutti desiderosi di offrire i loro prodotti (computer, telefoni, auto elettriche, prodotti farmaceutici) alla seconda economia del mondo.

Xi ha dichiarato ai vari leader: “La prima domanda per noi è: siamo avversari o partner?” Se gli Stati Uniti e la Cina si considerassero rivali, ha avvertito, “ciò porterebbe solo a scelte male informate, azioni fuorvianti e risultati indesiderati”. Ha sottolineato che “Il mondo ha bisogno che Cina e Stati Uniti lavorino insieme per un futuro migliore”, e che “La Cina è pronta a essere partner e amica degli Stati Uniti”.

L’incontro con Biden ha permesso di ripristinare le comunicazioni militari ad alto livello (che erano state sospese) e il presidente USA ha riferito che in caso di crisi i due potranno alzare il telefono e parlarsi.

Washington e Pechino hanno – tra le altre cose – deciso di creare un gruppo di esperti per discussione sui rischi associati all’intelligenza artificiale.

Bloomberg riferisce che gli ospiti erano lontani da Xi, protetto da guardie del corpo; agli ospiti è stato servito una vinaigrette di verdure e champagne, bistecca di Black Angus e una crostata con crema pasticcera.

Per quanto riguarda il fronte Taiwan, Biden ha invitato Xi a "rispettare il processo elettorale" nello Stato dell'Asia orientale, e il presidente cinese ha invece chiesto a Biden di non fornire armi a Taiwn, ricordando che "la riunificazione è inevitabile".