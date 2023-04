Stream Controller X di Razer è il nuovo dock per veri streamer

Razer ha presentato il nuovo Stream Controller X, un deck per lo streaming che sarà probabilmente familiare agli streamer e ai creatori di contenuti esperti. Ha una forma molto simile a quella di Elgato Stream Deck MK.2, con i suoi 15 tasti switchblade LCD e una piastra frontale che gli utenti possono facilmente sostituire.

Per i non addetti ai lavori, questo Stream Controller X permette agli utenti di programmare molteplici azioni in un solo tasto trascinandole nell’editor di azioni personalizzate. Gli utenti possono anche programmare azioni in modo da poterle attivare consecutivamente o, addirittura, contemporaneamente. Sarà particolarmente apprezzato dai giocatori che effettuano lo stream dei gameplay, e che consente di cambiare scena, avviare elementi multimediali, impostare l’audio e interagire con il pubblico senza bisogno di mappare tasti ad hoc o memorizzare scorciatoie di tastiera.

Inoltre, è possibile creare profili personalizzati per varie attività e passare automaticamente tra di essi in base al programma attualmente in uso grazie alla Modalità Dinamica. Per rendere ancora più facile il multitasking, il dispositivo è compatibile con alcuni dei software di streaming più popolari e gli strumenti pertinenti, come Twitch, Adobe Photoshop e Illustrator. Questi programmi includono profili predefiniti, quindi gli utenti non dovranno neppure crearli da soli.

Grazie ad una interfaccia user-friendly, gli utenti di Stream Controller X potranno scaricare app, componenti aggiuntivi ed emote per personalizzare la loro esperienza di streaming. Sono già disponibili plugin ampiamente utilizzati come Spotify, Adobe Photoshop, Phillips Hue e Voicemod.

Lo Stream Controller X di Razer supporta più profili personalizzati dall’utente, consentendo diverse configurazioni di pulsanti dedicate a attività distinte, come comandi di streaming e scorciatoie di editing video. Questo controller può anche essere personalizzato con gif animate e utilizzato per attivare macro, acquisire screenshot, registrare video e altro ancora.

Come il primo Stream Controller di Razer, il modello X è alimentato dal software Loupedeck. Tuttavia, il modello precedente era una versione rinominata di Loupedeck Live e sembrava più un lontano parente che un fratello del nuovo Stream Controller X.

Si acquista su Amazon direttamente a questo indirizzo al prezzo di 184 euro.