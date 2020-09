La startup italiana AWorld selezionata dall’ONU per la campagna contro il cambiamento climatico

Educare a uno stile di vita consapevole e sostenibile si può anche attraverso un’app. E’ quello che accade, ora, grazie ad AWorld, l’app italiana a supporto della campagna globale ActNow delle Nazioni Unite. AWorld è uno strumento che coniuga green e tech e lo rende alla portata di tutti, offrendo a ciascuno la possibilità di cambiare il proprio stile di vita.

AWorld è anche il nome della startup italiana che ha ideato l’app, omonima, disponibile per iOS e Android, che si pone un obiettivo ambizioso e virtuoso: sensibilizzare gli utenti verso uno stile di vita sempre più sostenibile. E lo fa con un’app con messaggi semplici ed efficaci, pensati proprio per sensibilizzare passo dopo passo le persone a uno stile di vita capace di generare un impatto positivo sull’ambiente che le circonda e, quindi, sul pianeta.

L’applicazione propone contenuti coinvolgenti sui temi della sostenibilità e strumenti per misurare e incentivare le persone a entrare in azione per la salvaguardia del pianeta.

Per raggiungere questo risultato, l’App valorizza i piccoli gesti quotidiani che generano un impatto positivo, dimostrando così che per vivere in modo più consapevole è sufficiente modificare alcune delle nostre scelte quotidiane.

AWorld permette agli utenti di monitorare i miglioramenti nelle proprie abitudini e visualizzare metriche precise dei risparmi generati (litri di acqua, chilogrammi di Co2, rifiuti): tiene traccia delle azioni e scopre esattamente quanto si sta migliorando con il proprio nuovo stile di vita.

L’App lancia inoltre “challenges” (sfide) collettive, supportate da aziende e istituzioni, che mirano a incentivare il risparmio di risorse da parte della community.

Fondata dagli imprenditori italiani Alessandro Armillotta, Marco Armellino e Alessandro Lancieri, AWorld ha sviluppato un’innovativa modalità di incentivo al miglioramento delle abitudini basata su tecniche di gamification che è stata ritenuta dalle Nazioni Unite lo strumento ideale per conseguire gli obiettivi della campagna ActNow.

Tra gli ambassador internazionali di ActNow figurano diverse personalità influenti del mondo dello spettacolo, tra le quali Antonio Banderas, Joaquin Phoenix e Susan Sarandon.

L’app AWorld in support of ActNow può essere scaricata gratuitamente da questo link ad App Store.

